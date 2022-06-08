Eğlence ve huzur dolu bir Bodrum tatiline hazır mısınız?

BODRUM’DA OLMAK GİBİSİ YOK!

Yeşil ve mavinin en güzel manzaralarını ziyaretçileri ile buluşturan Bodrum, yaz tatillerinin vazgeçilmez adreslerinden biri… Türkbükü, Bitez, Yahşi Gümüşlük, Ortakent ve Yalıkavak gibi popüler beldeleriyle her yaz ön planda olmayı başarıyor. Birçok tatil türüne uygun olanaklar sunan Bodrum’da, aradığınız tatili kolayca bulabilirsiniz. Tatilinizi planlarken hem merkeze yakınlığı hem de doğa ile iç içe olması sizin için önemli bir etken olabilir. Bodrum merkeze yaklaşık 15 km uzaklıkta kalan Yalıçiftlik, bu konu da tatil sever için muhteşem olanaklar sunuyor.

MUHTEŞEM KOYLARDA SERİNLEYİN!

Masmavi bir denizin kıyısında dinlenirken tanık olabileceğiniz olağanüstü manzaralar, tatilde unutulmaz anılar biriktirmenize yardımcı olabilir. Bu eşsiz doğal güzellikleri keşfetmek isterseniz rotanızı Bodrum’a çevirmeniz yeterli... Muhteşem kıyılarda harika bir tatil deneyimi yaşamak için her biri farklı güzelliğe sahip birçok koy bulunuyor. Kargıcak, Göltürkbükü, Küdür ve Yahşi gibi Türkiye’nin en popüler koylarını tatil planınıza ekleyebilirsiniz.

TATİLİNİZE BODRUM EFSANELERİ EŞLİK ETSİN!

Binlerce yıllık doğal güzellikler ve onun etrafında yapılan tarihi eserlere de ayrı bir parantez açılması gerekiyor. Bodrum’un farklı yüzünü gösteren; Bodrum Deniz Müzesi, Pedasa Antik Kenti, Bodrum Kalesi, Zeki Müren Müzesi ve Bodrum Antik Tiyatro gibi tarihi eser ve müzeler ile tatilinize farklı gezi aktiviteleri ekleyebilirsiniz.

EGE’NİN LEZZETLERİYLE TATİLİNİZİ TAÇLANDIRIN!

Bodrum’un muhteşem manzarasının iştah açıcı etkisini de unutmamak gerek! Bodrum’da, masmavi denizin ve yemyeşil doğanın tadını lezzetli yemeklerle çıkarabileceğiniz birçok seçenek bulunuyor. Kabak çiçeği dolması, Bodrum çökertmesi, deniz börülcesi, hardal otu salatası ve sarmaşık kavurması gibi Ege mutfağının sunduğu birbirinden güzel lezzetleriyle tatil keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz.

Ege’nin muhteşem doğasında huzur, eğlence ve konfor dolu bir tatil Bodrum Park Resort’ta sizi bekliyor.

