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    4. Eğlenmek için arabanın üzerine çıkmıştı! Dikkatsizliği pahalıya mâl oldu... Atladığı anda arkadaşı da kapıyı açtı

    Eğlenmek için arabanın üzerine çıkmıştı! Dikkatsizliği pahalıya mâl oldu... Atladığı anda arkadaşı da kapıyı açtı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.04.2024 12:01
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. İsmi açıklanmayan bir kişi arabanın üzerine çıkıp eğlenceli anlar yaşamak isterken bir anlık dikkatsizliği pahalıya mâl oldu. Aracın üzerinden atlayan adamı fark etmeyen arkadaşı bir anda kapıyı açınca genç adam ciddi şekilde yaralandı.

    Sosyal medyadan paylaşılan ve kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başaran görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam arabanın üzerine çıkıp telefonla konuşuyordu. O anlarda aracın üzerinden inmek için aşağıya atlayan genç adam korkunç bir zamanlama hatası yaptı.

    kaza-oo

    Arkadaşının kapıyı açmadığını fark eden adam bir atlayınca kapının üzerinde kısa bir süreliğine asılı kaldı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Benim canım acıdı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok üzüldüm" yorumunu yaptı.

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