Eğlenmek için arabanın üzerine çıkmıştı! Dikkatsizliği pahalıya mâl oldu... Atladığı anda arkadaşı da kapıyı açtı

Sosyal medyadan paylaşılan ve kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başaran görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam arabanın üzerine çıkıp telefonla konuşuyordu. O anlarda aracın üzerinden inmek için aşağıya atlayan genç adam korkunç bir zamanlama hatası yaptı.

Arkadaşının kapıyı açmadığını fark eden adam bir atlayınca kapının üzerinde kısa bir süreliğine asılı kaldı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Benim canım acıdı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok üzüldüm" yorumunu yaptı.