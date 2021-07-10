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  4. EGM'den asılsız "bayram harçlığı" paylaşımlarına karşı uyarı

EGM'den asılsız "bayram harçlığı" paylaşımlarına karşı uyarı

10.07.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı.

EGM'den asılsız "bayram harçlığı" paylaşımlarına karşı uyarı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

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"DEZENFORMASYONA ALET OLMAYALIM"

SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı e-devlet
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