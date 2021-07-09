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Elazığ'da Emniyet Müdürlüğü patlamasında karar: 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

09.07.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ 2016’da İl Emniyet Müdürlüğüne PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yargılanan 15 sanıktan 6’sına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 8’ine mağdur sayısı kadar yüksek miktarda ceza verilirken, 1 kişiye tahliye kararı çıktı.

Elazığ'da Emniyet Müdürlüğü patlamasında karar: 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Elazığ’da 18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne bombalı araçla saldırı gerçekleştirilmiş, 3 polis şehit olmuş 251 kişi ise yaralanmıştı.

Saldırıyla ilişkili olarak 15 sanık hakkında Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Yaklaşık 4 yıl süren davanın karar duruşması bugün gerçekleştirildi.

Davada mahkeme heyeti dosyada tüm eksikliklerin tamamlandığını belirterek savcıdan esasa ilişkin mütalaa istedi. Savcının mütalaası ve avukatların savunmasının ardından karar açıklandı.

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6 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkemeye heyeti, 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanığa mağdur sayısı kadar yüksek miktarda ceza ve 1 kişiye ise beraat kararı verdi.

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ZANLILARIN YAKINLARI POLİSLERE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Elazığ Adliyesi önünde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yüksek güvenlik önlemi aldı. Sanıkların adliyeden çıkartıldığı sırada, zanlıların yakınları olduğu öğrenilen bazı şahıslar Çevik Kuvvet Polislerine saldırmaya çalışırken, bazıları ise baygınlık geçirdi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
polis Elazığ
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