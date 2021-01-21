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Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

21.01.2021 07:55 | Son Güncelleme:
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Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan ekonomi ve hukukta ciddi değişiklikler içeren 'reform' paketinin detayları ortaya çıktı.

Merakla beklenen reform paketinde sona gelindi. AK Parti MYK toplantısında son kez değerlendirilecek düzenlemelerin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ERDOĞAN: KAMU OYUNA SUNMA AŞAMASINA GELDİ

Hazırlıklarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Şimdiden reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Ekonomi ve hukukta reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi. Köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası hazırlanan reform paketinde hangi maddelerin olduğu merak konusu olurken, ekonomi ve hukuk alanında önemli değişikliklerin olacağı paketin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

HUKUK VE EKONOMİ REFORM PAKETİNDE NELER VAR?

Milliyet Gazetesi'nde Ayşegül Kahvecioğlu imzasıyla yayımlanan habere göre söz konusu pakette en önemli değişiklik olarak; ağır ceza mahkemelerinin yargılama kapsamına giren davalarda tutukluluk sürelerinin azaltılması dikkat çekiyor. AYM'lerin iş yükünü azaltmak için de bazı formüllerin düzenlemede yer alacağı öğrenilirken, 'yeniden yargılama' için ise AYM ve AİHM'in kararlarının neden olarak kabul edilmesi planlanıyor.

Ekonomi alanında ise yatırım izin süreçlerinin azaltılması, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi sağlanması ve hacizle ilgili gerekli olan şartların daha da esnetilmesi gündemde.

Koronavirüs salgını sonrası yabancı sermayenin Türkiye'de yatırım yapmasının önünü açmak için ise düzenlemeler hazırlanıyor.

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