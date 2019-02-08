Ekranda 'Masal' rüzgarı esecek! İşte Yüzleşme dizisi yeni fragmanı ve oyuncu kadrosu

YÜZLEŞME DİZİSİ OYUNCU KADROSU Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun oynadığı, yapımını T Company'nin üstlendiği "Yüzleşme" dizisi yakında Kanal D'de! Yapımını T Company’nin, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği "Yüzleşme"nin başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu paylaşıyor.

ESRARENGİZ KADIN: MASAL Dizide kendine güvenli, zeki ve duru güzelliği olan Masal karakterine hayat verecek olan Hande Doğandemir, yayınlanan tanıtımla dikkatleri üzerine topladı. Yüzleşme’de genç yaşına rağmen güçlü bir iş kadını olan Masal’ın, Kalender kasabasına gelişi ile yıllardır saklanan sırlar ortaya çıkacak.

Kanal D’nin; T Company imzalı, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği yeni dizisi Yüzleşme, yakında izleyici karşısına çıkacak. Senaryosunu Altuğ Küçük’ün İsa Yıldız ve Pelin Karamehmetoğlu ile birlikte yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in oturduğu Yüzleşme dizisi tanıtımları ile merak uyandırdı.

Senaryosunu Altuğ Küçük’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel oturuyor. Yüzleşme’de; Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Darda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül de yer alıyor.

“Hikaye, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Masal ile 'Yüzleşme'ye hazır mısınız?”

