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Ekranlarda fırtınalar estiren MasterChef yarışmasında isyan! 'Jüri komple değişsin!'

26.10.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in iddialı yapımlarından MasterChef yarışmasının dün yayınlanan bölümü, eleştiri oklarının hedefi oldu. Yarışmacılardan Sergen Özen'in, Pelin ve Burcu ile girdiği tartışma sonrası sergilediği tavırlar ve jüri üyelerinin bu tavırlar karşısında gülüp eğlenmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ekranlarda fırtınalar estiren MasterChef yarışmasında isyan! 'Jüri komple değişsin!'

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'te, yarışmacılar arasındaki gruplaşmalar, her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Dün akşamki bölümde Sergen Özen'in, Pelin ile girdiği tartışma sonrası gösterdiği davranışlar, seyirci tarafından 'profesyonellik dışı' olarak tanımlandı.

SERGEN VE PELİN ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

MasterChef'in dün akşamki bölümünde; Sergen, Pelin ve Burcu'nun kendisi hakkında konuştuğunu iddia ederek, bu tür dedikoduların kulağına geldiğini söyleyince, stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Ekranlarda fırtınalar estiren MasterChef yarışmasında isyan! 'Jüri komple değişsin!'

Pelin, Sergen'in arkasından konuşmadığını, ne düşünüyorsa yüzüne söylediğini belirtip bu iddiaları yalanlasa da, yarışmacılar arasında tansiyon düşmedi. Tartışmaya Burcu'nun da dahil olmasıyla ortalık iyice karıştı. Burcu'nun, Sergen ile tartışırken gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekti.

Ekranlarda fırtınalar estiren MasterChef yarışmasında isyan! 'Jüri komple değişsin!'

''TAKIMA ALMAYA UTANIRDIM''

Ateş tarafından kırmızı takım kaptanı seçilen Pelin, başarılı gidişatını gerekçe göstererek, büyük bir gerginlik yaşadığı Sergen'i takımına aldı. Pelin'in takımına dahil olmak istemediğini belirten Sergen, ''Bu kadar laf söylediğim birini takıma almaya utanırdım'' sözleriyle, tartışmanın alevini yeniden fitilledi.

Ekranlarda fırtınalar estiren MasterChef yarışmasında isyan! 'Jüri komple değişsin!'

BİLEREK KAYBEDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Sergen'in, her fırsatta bu hafta bilerek kaybedeceğini, bütün yemekleri kasıtlı olarak kötü yapacağını söylemesi ise seyircinin tepkisini çekti. Pelin, bu işin profesyonellik gerektirdiğini dile getirdi ancak Sergen, ısrarla ''Ben profesyonel biri değilim'' deyince, jüri üyeleri gülme krizine girdi.

Ekranlarda fırtınalar estiren MasterChef yarışmasında isyan! 'Jüri komple değişsin!'

Ekranlarda fırtınalar estiren MasterChef yarışmasında isyan! 'Jüri komple değişsin!'

Ekranlarda fırtınalar estiren MasterChef yarışmasında isyan! 'Jüri komple değişsin!'

Sergen'in, takımının bu hafta kaybedeceğini söylemesi üzerine jüri üyelerinin gülmeye devam etmesine ise sosyal medyada eleştiri yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının yorumları şu şekildeydi:

''Şefler, Sergen'e uyarı yapacaklarına, 'çok komik' diye gülüyorlar. Bu programın bir yemek yarışması programı olduğu çoktan unutulmuş.''

''Sergen'i komik bulan evrendeki 3 kişi de jüri.''

''Yemeğe saygınız yok, eksik yemek çıkardınız' diyen Somer Şef, Sergen'in 'Bilerek kötü yemek yapacağım' demesine gülüyor.''

''Bugünkü yaşananların hiçbir izahı yok. Sergen'in sözlerinin çok sert bir şekilde uyarılması gerekiyordu.''

''Şefler, popülaritenin getirdiği tavırla, goygoya ağırlık vermiş gibi duruyor. Gelecek sezon, jüri kadrosu komple değişmeli.''

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TV8 Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı Danilo Zanna Masterchef
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