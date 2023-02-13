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Ekrem İmamoğlu ‘bugün enteresan bir olay yaşandı’ diyerek anlattı: 'Takır takır enkazdan mesajlar düştü ve…'

13.02.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay’da ‘bugün enteresan bir olay yaşandı’ diyerek dikkat çeken bir olay anlattı. İmamoğlu, İBB'nin bölgeye giden mobil istasyonu sayesinde bir kişinin enkaz altından kurtarılma hikayesini bölgedeki vatandaşlarla paylaştı. İşte İmamoğlu'nun anlattığı o olayın detayları...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay’da düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesinde bölgedeki depremzedelerle sohbet eden İmamoğlu, vatandaşlarla sohbeti sırasında yaşanan bir olayı da 'Bugün enteresan bir olay yaşanmış' sözleriyle paylaştı.

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MOBİL İSTASYON SAYESİNDE KURTARILMIŞ

İmamoğlu İBB'nin mobil istasyonu sayesinde bir depremzedenin enkaz altından nasıl kurtarıldığını şu sözlerle aktardı;

"Bugün enteresan bir olay yaşanmış. Bizim mobil istasyon gidince afet başında bekleyen nişanlısına enkaz altından daha önce atılmış mesajlar takır takır düşmeye başladı. Canlı olduğu anlaşıldı ve kurtarıldı bir kişi. Ama işte orada iletişim olmaması çok konuşulacak bir konu olacak."

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SARILIP TESELLİ ETTİ

İmamoğlu daha sonra yolda karşılaştığı ağlayan bir depremzedeye sarılarak, "Daha iyi günlerde buluşacağız inşallah. Başınız sağolsun" diyerek teselli etti.

İmamoğlu daha sonra depremzedelerle ayaküstü yaptığı sohbette ise "Bizim aklımız, gözümüz, elimiz burada inşallah" diyerek moral verdi.

'İÇİMİZDE ÖFKE VAR, İSYAN VAR'

İmamoğlu toplantıda yaptığı konuşmasında da, "İçimizde öfke var, isyan var. Ama bu duyguyu akılla ve mantıkla buluşturacağız. İnsanlığa ve insanlığımıza güveneceğiz. Kendimize, milletimize ve devletimize güveneceğiz" ifadelerini kullandı.

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deprem Ekrem İmamoğlu Hatay

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