Ekrem İmamoğlu İstanbul’un Fethi töreninde dikkat çeken açıklamalar yaptı: Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok

İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe'de bir etkinlik düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da törende bir konuşma yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Girdiğimiz bu yeni dönemin ilk günündeyiz. Bu ülkenin tarihine hepiniz saygı duyuyorsunuz. Bir kutuplaşmayla yüz yüze olmamıza rağmen barış içinde kardeşçe yaşayabileceğimize hep birlikte inanıyoruz. Umutsuzlukla yüz yüze olmamıza rağmen bu topraklardan her gün umut fışkırabileceğine inanıyoruz.



Tarihte fethedilmiş nice şehirler var hiç bir fetih İstanbul'un fethinin yarattığı etkiyi yaratmamıştır. Çünkü bu fetih tarih akışını değiştirmiştir. Ama fetihler değil Fatih'ler değiştirir. İstanbul'un fethi bir çağı kapatıp yeni çağ açmışsa bunun en önemli sebebi Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yönetilmiş olmasıdır. Genç bir padişah 21 yaşında, İstanbul'un fethi onun dehasının cesaretinin ve liderliğinin sonucuydu. Asırlar boyunca nice ordular İstanbul'dan eli boş döndü. Ama gün geldi genç padişah Mehmet fethetti. Fatih oldu. İmkansız asla imkansız değildir demeyi bilen aklı ve iradesiyle kazandı. Sadece dünyanın siyasi haritası değişmedi güç dengeleri de yeniden belirlendi.

İstanbıul 5 yıl düşman işgali altında kalmıştır. İstanbul'u düşmandan kurtarıp bir kez daha hepimize armağan eden kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sorumluluğumuz ona da olan borcumuzdur. Ne demiştir Atatürk işgalciler için 'Geldikleri gibi gidecekler'. Bu inancı kaybetmeden mücadeleye devam eden milletin azim ve kararlığı üzerinde hiç bir güç tanımayan Atatürk'ün bir emanetidir aynı zamanda İstanbul. İstanbul çok değerlidir. Herhangi bir kişinin siyasi partinin bir avuç insanın dilediği gibi kesip biçeceği, parçalara ayırıp satabileceği bir şehir asla değildir. Burası Fetih'in ve Atatürk'ün İstanbul'udur. Ve İstanbul Türkiye'dir.

"ÜLKEM ADINA DÜŞÜNCELİ VE KAYGILIYIM"

Dün bir seçim bitti. Her şeyden önce oyunu kullanarak millet iradesinin ortaya çıkmasına katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Millet İttifakı olarak seçimi kazanamadık. Kişisel olarak bu sonuca üzgünüm. Ülkem adına düşünceli ve kaygılıyım. Bu siyaset anlayışına karşı demokratik mücadelemize devam edeceğiz, devam edeceğim.

Şu tarifi kulaklarınızdan hiç çıkarmayın. Cumhuriyet yöneticilerin haddini bildiği ve her seferinde vatandaşlara hesap verdiği rejimin adıdır. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı yetkisini Millet İttifakı adayına vermiştir. Mazeretimiz yok ama adaletsiz koşullar vardır. Ne yazık ki kutuplaştırma, hakaret ve iftira dili vardır. Demokrasi tarihimize olumsuz izler vardı. Bunlar telafi edeceğiz. Muhalif seçmenleri 'sapık terörist' gibi kelimelerle itham etmiştir.

28 Mayıs sonuçlarının beklenmedik bir sonuç olduğu ortadadır bizim adımıza. Bu süreçte toplumun en büyük arzusunun sandıklara yansımasını sağlayacak gönül seferberliğini tam olarak kuramadık.

Türkiye toplumunun değişim arzusunun dün akşam gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu biliyorum. Bu ülkede değişim arzusunu sil baştan yapmak zorundayız. Mücadele kararlılığına sahip olduğumuz konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Demokrasi talep eden kesimlerin mücadelesini siz sevgili gençler hep birlikte inşa etmeliyiz. Parti ve kişiler olarak bu gerçekle yüzleşeceğiz sebeplerini bulup çözümlerini gerçekleştireceğiz. 28 Mayıs'ta bu milletin birlikte ve beraberliğine demokrasi ve özgürlüğüne oy vermiş kardeşlerim, hepinize teşekkür ediyorum.

"ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİKLER DEFTERİMDE YOK"

Türkiye maalesef çok uzun süredir iktidara muhalefet edenlerin bedel ödediği bir süreç yaşıyor. Unutmayın devlet herkese eşit ve adil davranmalıdır. Ancak o süreçte özgür ve zengin bir Türkiye hedefinde yürüyebiliriz. Sizlere buradan bir ağabeyiniz kardeşiniz olarak söz veriyorum. Geri adım atmadan hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Size söz veriyorum, her zaman doğru olduğuna inandığımız için çıktığımız bu yolda bir tane bile geri adım atmadan hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Doğru olduğuna inandığım her işe o sürecin en çalışkan neferi olma inancı ve tutkusuyla yola çıkarım. Bundan sonra da ülkemize bağlılığımızın millete olan sevgi ve saygımızın gereğini sonuna kadar yapacağız. Hep birlikte çok daha büyük inançla çalışmaya devam edeceğiz.

"KİMSE UMUTSUZ HİSSETMESİN"

Yol almak bir tercihtir. Mutluluk yol almakla ilgilidir. Şimdi o yolda daha hızlı koşacağım. Keşke bugün her şey farklı olsaydı. Maalesef olmadı. O yolda daha hızlı koşacağım. Bu yola bir takım isimler koyanlar olabilir. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz. Geleceği hepinizle birlikte temsil ediyoruz. Bu sürece bir takım isimler koymak isteyenler olabilir. Ben bu işten anlamam. Klişe benzetmeler bende yok. Ben geçmişin anlamsız alışkanlıklarını asla rehber edinmedim. Ben gençlere bakıyorum sizi anlamaya çalışıyorum. Biz geleceği hep birlikte temsil ediyoruz. Birisi bugün İstanbul'un iradesin saygı duymuyor olabilir. Hayal kurmasına gerek yok. Dün dünde kalmıştır can cağızım. Ne sen ne uydurma yargı kararların İstanbul'u asla teslim alamayacak.

Bu güzel ülke mutlaka demokratik bir ülke olacak. Kimse kendini umutsuz hissetmesin. En zor şartlar altında millet sevgisiyle mücadeleye hep birlikte başlayacağız. Değişim isteyen milyonların kendisini en umutsuz hissettiği bu anlarda karşınızda 'hayır diyorum asla umutsuz olmayın.' Cesur olmalıyız cesaret önemli. Bu milletin insanları en umutsuz anlarda defalarca kez ayağa kalkmayı başardı. Her seferinde yeni bir nesil doğdu ve yapılması gerekeni yaptı. Bugün önümüzdeki güçlüklerin ne olduğunu hepimiz biliyoruz.



