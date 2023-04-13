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Ekrem İmamoğlu Kızılay'a kan bağışı yaptı: Herkesi kan vermeye davet ediyorum, Kızılay bizim, hepimizin

13.04.2023 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin ardından tartışmaların odağında olan Kızılay'ın kan stoklarının azaldığı açıklanmıştı. Daha önce de Kızılay'a kan bağışlama çağrısı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu defa Sultanahmet Meydanı'ndaki Kızılay kan bağış noktasına gitti. Kızılay'a kan bağışı yapan İmamoğlu o anlarda çekilen videosunu da "Kızılay bizim, hepimizin. Herkesi kan vermeye davet ediyorum, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğunu unutmayın." notuyla paylaştı.

Ekrem İmamoğlu Kızılay'a kan bağışı yaptı: Herkesi kan vermeye davet ediyorum, Kızılay bizim, hepimizin

Kızılay'dan kan stoğu açıklaması endişelere yol açmıştı. Çeşitli çevrelerden kan bağışına ilişkin de çağrılar gelmişti. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kan bağışı çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kan bağışı kampanyasına katıldı.

"KIZILAY'I ASLA YALNIZ BIRAKAMAYIZ"

İmamoğlu kan verirken çekilen videosunu sosyal medyada paylaşarak "Herkesi kan vermeye davet ediyorum, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğunu unutmayın. Her ne olursa olsun Kızılay kan stoğu olmadan olmaz. Memleketimizin hastaların ihtiyacı var lütfen herkes kan versin. İnsanlara sağlık açısından faydası da var. Kızılay'ı asla yalnız bırakamayız. Kızılay her zaman bizim milletçe" ifadelerini kullandı.


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Ekrem İmamoğlu Kızılay

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