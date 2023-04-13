Ekrem İmamoğlu Kızılay'a kan bağışı yaptı: Herkesi kan vermeye davet ediyorum, Kızılay bizim, hepimizin

Kızılay'dan kan stoğu açıklaması endişelere yol açmıştı. Çeşitli çevrelerden kan bağışına ilişkin de çağrılar gelmişti. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kan bağışı çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kan bağışı kampanyasına katıldı.

"KIZILAY'I ASLA YALNIZ BIRAKAMAYIZ"

İmamoğlu kan verirken çekilen videosunu sosyal medyada paylaşarak "Herkesi kan vermeye davet ediyorum, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğunu unutmayın. Her ne olursa olsun Kızılay kan stoğu olmadan olmaz. Memleketimizin hastaların ihtiyacı var lütfen herkes kan versin. İnsanlara sağlık açısından faydası da var. Kızılay'ı asla yalnız bırakamayız. Kızılay her zaman bizim milletçe" ifadelerini kullandı.

Kızılay bizim, hepimizin.



Herkesi kan vermeye davet ediyorum, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğunu unutmayın. pic.twitter.com/V5e63edzzS — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 13, 2023



