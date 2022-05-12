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Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu paylaşımı! 'Destek için yanına gidiyorum'

12.05.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan karar sonrası sosyal medyadan Canan Kaftancıoğlu'na destek mesajı geldi. İmamoğlu, "Destek için yanına gidiyorum" açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu paylaşımı! 'Destek için yanına gidiyorum'

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN DESTEK MESAJI

Karar sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu'na destek açıklaması yaptı. İmamoğlu açıklamasında, "CHP İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu İstanbul’daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır. Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nun o açıklaması;


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