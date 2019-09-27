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Ekrem İmamoğlu'ndan depremle ilgili flaş açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 08:45 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün 13:59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'daki toplanma alanları sorunuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ŞEHRİMİZ SIKINTIDADIR, NOKTA"

Toplanma alanları konusundaki sıkıntılara değinen İmamoğlu, şunları söyledi;

Toplanma alanı olarak bildirilen parklar yeterince uygun değil. 2864 alanın çoğu, toplanma alanı şeklinde bir fiziksel pozisyona sahip değil. Acil toplanma alanları ile ilgili şehrimiz sıkıntıdadır, nokta. Çalışmalarımıza bu yönde bakmazsak eyyamcılık yapmış oluruz. Hayır, iyi durumda değiliz, bununla ilgili çalışmalarımız var.

Biz 856 adet yeni toplanma alanı yapılabilecek tespitler yaptık. Bununla ilgili bana pazar günü bir sunum yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuşmak istiyorum, depremi konuşacağım.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul depremi toplanma alanları

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