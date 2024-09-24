HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ekrem İmamoğlu'ndan gündem yaratacak Mansur Yavaş çıkışı: ‘Bu yüzden büyük önem atfediyorlar’

Ekrem İmamoğlu'ndan gündem yaratacak Mansur Yavaş çıkışı: ‘Bu yüzden büyük önem atfediyorlar’

24.09.2024 13:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’de cumhurbaşkanı adayı olarak hemen her gün ismi geçen iki isim de şüphesiz ki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem partisi CHP'nin hem kendisinin merkez siyasette olduğunu dile getirerek konu ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. CHP seçmeninin de parti ile aynı düşüncede olduğunu belirtip, "Bu yüzden hem bana hem de Mansur Bey’e büyük önem atfediyorlar" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan gündem yaratacak Mansur Yavaş çıkışı: ‘Bu yüzden büyük önem atfediyorlar’

CHP’de ve Ankara kulislerinden Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu ismi gündemden hiç düşmüyor. Ekrem İmamoğlu da yaptığı son açıklamada neden sürekli gündemde yer aldıkları ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karar gazetesinin yeni binasını taşınması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, basın mensupları ile yaklaşık iki saat görüştü.
İmamoğlu, CHP'nin politik duruşunun merkez olduğunu bunun da böyle kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İmamoğlu, şunları dile getirdi:

“CHP merkezde durmalı tabii, partimiz zaten merkezde duruyor. Bunu sağ ya da sol olarak görmemek lazım. Ben de kişisel olarak merkezi temsil ediyorum; kendimi Türkiye'nin merkezinde görüyorum”

MANSUR YAVAŞ İLE İMAMOĞLU İSMİ NEDEN KONUŞULUYOR?

Ekrem İmamoğlu, merkez siyaset yaklaşımının CHP tabanının beklentisi olduğunu da belirtip şöyle konuştu:

"CHP tabanı da bizimle aynı düşünceyi paylaşıyor. Bu yüzden hem bana hem de Mansur Bey’e büyük önem atfediyorlar"

3

İmamoğlu, Beyoğlu Belediyesi'nin kaymakamlık ile ortak kullandığı binanın apar topar boşalttırılması hakkında da, “Kaymakam ‘Ben emir kuluyum’ diyor, vali de öyle. Tabii hepsine talimat veren bir irade var” dedi.

"HİZMETLERİ HALKA ANLATMAMIZ GEREKİYOR"

CHP içindeki tartışmalara geçtiğimiz günlerde verdiği tepkiyi de hatırlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"CHP içinde tartışma varmış gibi ekranlarda partiyi yıpratmayı yanlış buluyorum. Bizim CHP olarak belediyelerde yaptığımız hizmetleri halka anlatmamız gerekiyor. Örneğin, İstanbul’da son 6 ayda merkezi iktidarın yaptıklarından çok daha fazla hizmet gerçekleştirdik. Bunu anlatmamız lazım"

2

"SİYASİ YASAK BENİM LEHİME DEĞİL"

Siyasi yasak davası ile ilgili İmamoğlu şunları ifade etti:

"Bu yasağın benim lehime olacağı yönünde analizler yapılıyor. Bunun benim lehime olabilecek hiçbir yanı yok"Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu CHP
En Çok Okunan Haberler
Fenomen Kübra Aykut’un intihar mektubu ortaya çıktı! Yürek yakan sözler...

Fenomen Kübra Aykut’un intihar mektubu ortaya çıktı! Yürek yakan sözler...

Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda bulundu hemen incelemeye alındı

Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda bulundu hemen incelemeye alındı

Uyurken yüz binlerce liraları gitti 'Hayatım bir gecede mahvoldu'

Uyurken yüz binlerce liraları gitti 'Hayatım bir gecede mahvoldu'

14 Mayıs'ı 10 ay önce bilmişti! Bu kez erken seçim için tarih verdi

14 Mayıs'ı 10 ay önce bilmişti! Bu kez erken seçim için tarih verdi

Polis katili Yunus Emre Geçti 'Piton 82' grubu üyesi çıktı!

Polis katili Yunus Emre Geçti 'Piton 82' grubu üyesi çıktı!

Metin Arolat’ın ölümünden sonra da gündeme geldi! 1000 – 1500 TL ödeme yapan herkes kullanıyor: ‘Ölümcül olabilir’

Metin Arolat’ın ölümünden sonra da gündeme geldi! 1000 – 1500 TL ödeme yapan herkes kullanıyor: ‘Ölümcül olabilir’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.