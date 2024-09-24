Ekrem İmamoğlu'ndan gündem yaratacak Mansur Yavaş çıkışı: ‘Bu yüzden büyük önem atfediyorlar’

CHP’de ve Ankara kulislerinden Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu ismi gündemden hiç düşmüyor. Ekrem İmamoğlu da yaptığı son açıklamada neden sürekli gündemde yer aldıkları ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karar gazetesinin yeni binasını taşınması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, basın mensupları ile yaklaşık iki saat görüştü.

İmamoğlu, CHP'nin politik duruşunun merkez olduğunu bunun da böyle kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İmamoğlu, şunları dile getirdi:

“CHP merkezde durmalı tabii, partimiz zaten merkezde duruyor. Bunu sağ ya da sol olarak görmemek lazım. Ben de kişisel olarak merkezi temsil ediyorum; kendimi Türkiye'nin merkezinde görüyorum”

MANSUR YAVAŞ İLE İMAMOĞLU İSMİ NEDEN KONUŞULUYOR?

Ekrem İmamoğlu, merkez siyaset yaklaşımının CHP tabanının beklentisi olduğunu da belirtip şöyle konuştu:

"CHP tabanı da bizimle aynı düşünceyi paylaşıyor. Bu yüzden hem bana hem de Mansur Bey’e büyük önem atfediyorlar"

İmamoğlu, Beyoğlu Belediyesi'nin kaymakamlık ile ortak kullandığı binanın apar topar boşalttırılması hakkında da, “Kaymakam ‘Ben emir kuluyum’ diyor, vali de öyle. Tabii hepsine talimat veren bir irade var” dedi.

"HİZMETLERİ HALKA ANLATMAMIZ GEREKİYOR"

CHP içindeki tartışmalara geçtiğimiz günlerde verdiği tepkiyi de hatırlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"CHP içinde tartışma varmış gibi ekranlarda partiyi yıpratmayı yanlış buluyorum. Bizim CHP olarak belediyelerde yaptığımız hizmetleri halka anlatmamız gerekiyor. Örneğin, İstanbul’da son 6 ayda merkezi iktidarın yaptıklarından çok daha fazla hizmet gerçekleştirdik. Bunu anlatmamız lazım"

"SİYASİ YASAK BENİM LEHİME DEĞİL"

Siyasi yasak davası ile ilgili İmamoğlu şunları ifade etti:

"Bu yasağın benim lehime olacağı yönünde analizler yapılıyor. Bunun benim lehime olabilecek hiçbir yanı yok"Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır