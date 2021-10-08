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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Telefon çalsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa' sorusuna yanıt

08.10.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tam şu an telefon çalsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz?" sorusuna yanıt verdi. İmamoğlu'nun açıklamaları dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Telefon çalsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa' sorusuna yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal içerik sitesi Onedio'ya kendisiyle ilgili gelen soruları yanıtladı.

İmamoğlu, "Tam şu an telefon çalsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz?" sorusuna yanıt verdi.

İmamoğlu, gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Soruyu yollayan da Yıldırım. Allah’tan Enes var ben Binali Bey zannettim. Valla bana niye randevu vermediniz Sayın Cumhurbaşkanım derim yani. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Bana randevu vermek Ekrem İmamoğlu’na randevu vermek anlamına gelmez. 16 milyon İstanbulluya randevu vermemek anlamına gelir. Açık söyleyeyim İstanbulluya randevu vermeyene İstanbullu da oy vermez"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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