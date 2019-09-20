Ekrem İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen DHMİ'ye atandı

Yunus Emre Ayözen ile ilgili Cumhurbaşkanılığı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YUNUS EMRE AYÖZEN KİMDİR?
Sakarya Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 2008’de mezun olan Ayözen, sonrasında 2008-2011 arasında İTÜ’nde Ulaştırma Mühendisliği üzerine Yüksek Lisans yaptı. Aydın Üniversitesi’nde de doktorasını tamamladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 2008-2015 yılları arasında Ulaşım Planlama Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunan Ayözen, İBB Trafik Müdürlüğü görevini yürütmüştü.
Yunus Emre Ayözen, ayrıca 2008-2015 arasında İBB Gençlik Meclisinde önemli görevler bulundu ve bir süre İBB Gençlik Meclisi Başkan Vekilliği görevinde de bulundu.