Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi ile ilgili Özlem Gürses’ten bomba açıklama! ‘Bana dediler ki…’

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili tartışmalar sürüyor. DW Türkçe’ye açıklama yapan İBB yetkilileri, “Karadeniz turuna götürülen gazetecilerin yol ve otel masrafları belediye bütçesinden mi karşılandı” sorusunu “Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır” diye yanıtlamıştı.

Yetkililer, “Masraflar nasıl karşılandı” sorusunu da aynı yanıtı vermiş, masrafların kaynağını açıklamamışlardı. Karadeniz gezisine katılan gazeteci Özlem Gürses, Youtube kanalında gezinin masraflarının İBB bütçesi tarafından karşılandığını öne sürerek Ekrem İmamoğlu ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Özlem Gürses, Youtube’da yaptığı yayında şunları söyledi:

“Biz bu otobüslerin ve yemeklerin finansının nasıl karşılandığını sorduk. Dedi ki sayın İmamoğlu ve Murat Ongun; içinde bulunduğumuz bu otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütün masraflarını karşıladığı başkana tahsisli otobüs."

‘BENİM BİR RÜTBEM VAR, YEMEK MASRAFLARINI DA İBB KARŞILIYOR’

‘Diğer masraflar nasıl karşılanıyor. Kuru fasulye pilav yedik mesela. Bunun parasını kim ödedi?’ Ekrem bey dedi ki; ‘Ben Türkiye’nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul’un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor.'”

