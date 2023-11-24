Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener haftalar sonra görüştü! İttifak olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen pazartesi günü İYİ Parti lideri Meral Akşener’i telefonla aradı. Uzun bir zaman sonra görüşen İmamoğlu İle Akşener yaklaşık 10 dakika konuştu.

İTTİFAK TARTIŞMASINA GİRİLMEDİ

Sözcü'nün haberine göre görüşme olumlu bir havada geçti. Ancak CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak tartışmasına girilmedi.

'MESAJINIZI ALDIK'

Bu arada öncekli gün Akşener’i ziyaret eden Akara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti liderine “ittifak konusudaki mesajınızı aldık. Ancak işbirliğine hazırız” dediği iddia edildi.