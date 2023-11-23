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  4. Ankara'da kritik görüşme! Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı destekleyecek mi?

Ankara'da kritik görüşme! Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı destekleyecek mi?

23.11.2023 17:35 | Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Yavaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bunun bir nezaket ziyareti olduğunu ve Akşener'e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını ilettiğini belirtti. Yavaş, Akşener’in, yerel seçimlerde kendisini destekleme konusunda bir değerlendirme yapıp yapmadığıyla ilgili soruya da yanıt verdi. İşte Yavaş'ın o açıklamaları...

Ankara'da kritik görüşme! Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı destekleyecek mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Yavaş, görüşmenin ardından çıkışta açıklamalarda bulundu.

'NEZAKET ZİYARETİ'

Akşener'e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selamlarını ilettiğini söyleyen Yavaş, "Bundan sonra bir gelişme olur mu olmaz mı, bilmiyorum. İçerik olarak bir şey iletme durumunda değildim. Çünkü iki partinin de yetkili kurulları var. Sadece selamlarını ilettim, bu kadar. Daha sonrasında herhalde parti kurulları gerek görürlerse, bir açıklama yaparlar. Bu nezaket ziyaretiydi" dedi.

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AKŞENER, YAVAŞ'I DESTEKLEYECEK Mİ?

Merak Akşener’in, yerel seçimlerde kendisini destekleme konusunda bir değerlendirme yapıp yapmadığıyla ilgili soruya Yavaş, "O konulara girmedim. Çünkü benim öyle bir şeyi talep etme yetkim yok. Sadece yeni seçilen genel başkanımızın selamlarını ilettim" cevabını verdi.

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AKŞENER VE ÖZEL GÖRÜŞECEK Mİ?

Akşener-Özel görüşmesi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine de Yavaş, buna genel başkanların kendilerinin karar vereceğini söyledi.

(DHA)

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