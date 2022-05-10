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Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için 'Resmen kriz' diyerek sert çıktı! 'Onlar VIP araçlarla gezdirilirken...'

10.05.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Nevşin Mengü, son günlerde özellikle Karadeniz gezisiyle gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu. Nevşin Mengü'nün hedefinde İBB Sözcüsü Murat Ongun da vardı. İstanbul'da yaşanan kar faciasını anımsatan Mengü, İmamoğlu ve Ongun'u topa tuttu. Mengü ayrıca İmamoğlu'na İçişleri Bakan Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışma üzerinden de yüklendi. Nevşin Mengü İmamoğlu'nun Karadeniz turunda kimi gazetecilerin VIP araçla gezdirildiği iddiasına da değindi.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun için 'Resmen kriz' diyerek sert çıktı! 'Onlar VIP araçlarla gezdirilirken...'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda verdiği fotoğraf ve ardından yaptığı 'Vız gelir tırıs gider' çıkışı tepki toplamıştı. İmamoğlu, daha sonra özür dilese de eleştirilerin odağında yer aldı. Gazeteci Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu'nun yanlışlarını sıralarken dikkat çeken ifadeler kullandı.

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İSTANBUL'DAKİ KAR FACİASINDA İNGİLİZ BÜYÜKELÇİYLE YEMEK

Mengü'nün İmamoğlu'nu şu noktalarda eleştirdi:

25 Ocak İstanbulluların karla boğuştuğu en yoğun günlerden biriydi. İmamoğlu'nun o gün akşam saatlerinde İngiliz büyükelçi ile balıkçıya yemeğe gitti ortaya çıkmıştı. Geniş yankı bulan olayın ardından İmamoğlu'na sert tepkiler yükselmişti.

MURAT ONGUN'UN TELEVİZYONDA KULLANDIĞI İFADELER

İBB Sözcüsü Murat Ongun katıldığı bir yayında tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Ongun, İstanbul'da kar faciası hakkında ""Ben 7-8 ay önceden 23 Ocak günü İstanbul'a kar yağacağını nereden bileyim" diye konuşmuştu. Mengü, Ongun'un 11 Nisan'da katıldığı yayında kullandığı bu ifadelere de değindi.

BAKAN SOYLU İLE POLEMİK

İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 30 Nisan'da şiddetli bir tartışma yaşamıştı. Mengü, yaşanan bu tartışmada İmamoğlu'nu sonunu getirememekle eleştirdi.

İMAMOĞLU'NUN TARTIŞILAN KARADENİZ TURU

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz turu gerçekleştiren İmamoğlu'nun ziyareti çok konuşuldu. Özellikle de gezi dönüşü İmamoğlu ile gazetecilerin çektirdiği fotoğraf eleştirilerin hedefindeydi.

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Gazeteciler arasında Nagehan Alçı'nın da bulunması İmamoğlu'na tepkilerin yükselmesine neden oldu. Ayrıca gezide gazeteciler arasında ayrım gözetildiği iddiaları da ortaya atıldı. İmamoğlu'na gezide eşlik eden gazeteci Ertuğrul Özkök'ün VIP araçla gezdirildiği, diğer gazetecilerin ise İmamoğlu'nu takip etmekte güçlük çektiği öne sürüldü.

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