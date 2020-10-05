Ekşi Sözlük Kanzuk kimdir? Başak Purut’un sevgilisi Alexandra Arzat kimdir? Alexandra Arzat kaç yaşında, nereli?

Ekşi Sözlük’te son günlerde yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle Kanzuk ve Alexandra Arzat isimleri araştırılmaya başlandı. Ekşi Sözlük’ün CEO’su Başak Purut’un sevgilisi Alexandra Arzat’a evlilik teklifi etmesi de sosyal medyada konuşuluyor. Peki, Ekşi Sözlük Kanzuk kimdir? Alexandra Arzat nereli? Alexandra Arzat kaç yaşında? İşte iki ünlü isimle ilgili tüm merak edilenler...

BAŞAK PURUT KİMDİR?

Ekşi Sözlük’te Kanzuk takma adını kullanan ve Ekşi Sözlük’ün CEO’su olan Başak Purut, sevgilisi Alexandra Arzat’a evlilik teklif etmesi ve Ekşi Sözlük’te yaşanan bazı gelişmelerin ardından araştırılmaya başlandı. Şimdi, Başak Purut kaç yaşında ve Başak Purut nereli sorularına yanıt aranıyor. 23 Kasım 1975 doğumlu olan Başak Purut yaş olarak şu anda 44 yaşında. Girişimci, avukat ve yönetici olan Purut, Türkiye’nin en fazla takip edilen içerik paylaşım sitelerinden bir tanesi olan Ekşi Sözlük’ün CEO’su. İstanbul doğumlu olan isim, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversitenin ardından Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde Avrupa Birliği Hukuku üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitiminin ardından 2002 senesine kadar Tekfenbank’ta hukuk danışmanlığı yaptı.