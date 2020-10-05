Ekşi Sözlük Kanzuk kimdir? Başak Purut’un sevgilisi Alexandra Arzat kimdir? Alexandra Arzat kaç yaşında, nereli?

Ekşi Sözlük’te son günlerde yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle Kanzuk ve Alexandra Arzat isimleri araştırılmaya başlandı. Ekşi Sözlük’ün CEO’su Başak Purut’un sevgilisi Alexandra Arzat’a evlilik teklifi etmesi de sosyal medyada konuşuluyor. Peki, Ekşi Sözlük Kanzuk kimdir? Alexandra Arzat nereli? Alexandra Arzat kaç yaşında? İşte iki ünlü isimle ilgili tüm merak edilenler...
Ekşi Sözlük’te Kanzuk takma adını kullanan ve Ekşi Sözlük’ün CEO’su olan Başak Purut, sevgilisi Alexandra Arzat’a evlilik teklif etmesi ve Ekşi Sözlük’te yaşanan bazı gelişmelerin ardından araştırılmaya başlandı. Şimdi, Başak Purut kaç yaşında ve Başak Purut nereli sorularına yanıt aranıyor. 23 Kasım 1975 doğumlu olan Başak Purut yaş olarak şu anda 44 yaşında. Girişimci, avukat ve yönetici olan Purut, Türkiye’nin en fazla takip edilen içerik paylaşım sitelerinden bir tanesi olan Ekşi Sözlük’ün CEO’su. İstanbul doğumlu olan isim, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversitenin ardından Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde Avrupa Birliği Hukuku üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitiminin ardından 2002 senesine kadar Tekfenbank’ta hukuk danışmanlığı yaptı.
Yazar olarak katıldığı Ekşi Sözlük’te hukuki süreçlere dair de aktif rol alan Purut, internet hukuku ile ilgili çalışmalarda yer aldı. Sitenin kurucusu olan Sedat Kapanoğlu’nun ABD’ye taşınmasıyla beraber 2015 senesinde sitenin yönetimini devraldı. Purut, 2012 senesinden beri 59saniye adlı video paylaşım sitesinin ortağı ve başkan yardımcısı. Aynı zamanda Purut’un 2003 senesinde kurduğu Purut Hukuk Bürosu adlı şirketlere avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdiği bir şirketi bulunuyor. Purut, Ekşi Sözlük’teki görevinin yanı sıra teknoloji ve internet ile ilgili çalışmalarına da devam ediyor. 2017 senesinde ABD’ye yerleşen Purut, 59 saniye, Ekşi Sözlük, Ekşi Şeyler ve bazı yeni projelerin gelişiminde görev alıyor.
Başak Purut ve Alexandra Arzat ile ilgili evlenecekleri yönünde çıkan haberlerin ardından her iki isim de sosyal medyada araştırılmaya başlandı. İsmi ilk olarak Cüneyt Özdemir’in yayınlarında internet kullanıcıları tarafından duyulan Alexandra Arzat çok sayıda insan tarafından merak ediliyor. Arzat’ın 1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldiği biliniyor. Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi mezunu olan Arzat, 2014 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya başladı.
Genç yaşta Araştırmacı Gazeteci Cüneyt Özdemir’in yanında muhabirliğe başlayan ve yayınların koordine edilmesine yardım eden Alexandra Arzat, çıkan haberlere göre yakında Başak Purut ile dünya evine girecek.
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