Bu tarife bayılacaksınız! Ekşi tatlı karışımını sevenlere mis gibi ballı hardallı tavuk but tarifi

Tavuğun her bölümü yemek tariflerinde oldukça farklı şekillerde kullanılabiliyor. Farklı sosları da en güzel kaldıran et türü olan tavuk, barbekü sos, pesto sos, beşamel sos gibi çeşitli sos türleriyle de birleşince herkesin damak tadına uygun yemekler hazırlanıyor. Bu kadar çeşit arasından kendi zevkinize uygun olan bir tarif bulmak da kolay olduğu için tavuk her evin masasında sıklıkla yer alıyor. Tatlı ve ekşiyi bir arada kullanmak isteyenler ve tavuğun en lezzetli yerinin but olduğunu düşünenler için ise işte ballı hardallı tavuk but tarifi...

BALLI HARDALLI TAVUK BUT TARİFİ

MALZEMELER:

7 adet tavuk but

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

BALLI HARDALLI SOS İÇİN:

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı hardal

3 diş dövülmüş sarımsak (isteğe göre dövülmüş sarımsak yerine 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu da kullanılabilir)

1 çay kaşığı toz köri

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 adet limon suyu

4-5 yemek kaşığı su

ÜZERİ İÇİN:

Susam

HAZIRLANIŞI: