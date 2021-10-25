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Bu tarife bayılacaksınız! Ekşi tatlı karışımını sevenlere mis gibi ballı hardallı tavuk but tarifi

25.10.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türlü türlü hali olan tavuk, çoğu sofranın baş tacı olarak servis ediliyor. Sotesi, ızgarası, salatası, yemeği gibi birbirinden lezzetli alternatiflerle geniş bir tarif defteri oluşturmamıza yardım ediyor. İşte en çok tercih edilen tarifler arasında yer alan, ekşi tatlı karışımını sevenlerin bir numaralı tercihi olacak mis gibi ballı hardallı tavuk but tarifi...

Bu tarife bayılacaksınız! Ekşi tatlı karışımını sevenlere mis gibi ballı hardallı tavuk but tarifi

Tavuğun her bölümü yemek tariflerinde oldukça farklı şekillerde kullanılabiliyor. Farklı sosları da en güzel kaldıran et türü olan tavuk, barbekü sos, pesto sos, beşamel sos gibi çeşitli sos türleriyle de birleşince herkesin damak tadına uygun yemekler hazırlanıyor. Bu kadar çeşit arasından kendi zevkinize uygun olan bir tarif bulmak da kolay olduğu için tavuk her evin masasında sıklıkla yer alıyor. Tatlı ve ekşiyi bir arada kullanmak isteyenler ve tavuğun en lezzetli yerinin but olduğunu düşünenler için ise işte ballı hardallı tavuk but tarifi...

BALLI HARDALLI TAVUK BUT TARİFİ

MALZEMELER:

  • 7 adet tavuk but

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

BALLI HARDALLI SOS İÇİN:

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 3 diş dövülmüş sarımsak (isteğe göre dövülmüş sarımsak yerine 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu da kullanılabilir)

  • 1 çay kaşığı toz köri

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı toz zerdeçal

  • 1 adet limon suyu

  • 4-5 yemek kaşığı su

ÜZERİ İÇİN:

  • Susam

HAZIRLANIŞI:

  • Tepsinize yağlı kağıt sererek tepsinizi hazırlayın.

  • Tavuk butlarınızın üzerine tuz ve karabiberi serperek tepsiye dizin.

  • Ballı hardallı sosu hazırlamak için bir kase alın.

  • Kasenizin içine sos için gerekli malzemelerin hepsini koyun ve tel bir çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.

  • Hazırlamış olduğunuz sosu bir fırça kullanarak tepsiye dizdiğiniz tavuk butlarınızın üzerine sürün.

  • Yaklaşık iki yemek kaşığı kadar susamı sosladığınız tavuk butlarınızın üzerine serpin.

  • Fırınınızı 200 derece ve alt-üst konumda çalıştırın.

  • Fırınınızı belirlenen ayarlarda yaklaşık 5 dakika kadar ısıtın.

  • Fırınınız ısındıktan sonra tavuklarınızı koyun.

  • Tavuklar iyice kızarana kadar yaklaşık 35 dakika boyunca pişirin.

  • Ballı hardallı lezzetli tavuk butlarınız servise hazır!
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