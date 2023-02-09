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  4. Elazığ'da 7 katlı bina beşik gibi sallandı! O anlar kameralara böyle yansıdı

Elazığ'da 7 katlı bina beşik gibi sallandı! O anlar kameralara böyle yansıdı

09.02.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Çevredeki 10 ili etkileyen deprem sonrası Elazığ'dan gelen görüntüler tüyleri ürpertti. Merkez Hürriyet Caddesi'nde 7 katlı bir binada beşik gibi sallandı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü.

Elazığ'da beşik gibi sallanan bina paniğe neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Hürriyet Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartman yaşanan 2 deprem sonrası tahliye edildi. Bina gün içerisinde sallanmaya başladı. O anları gören vatandaşlar kaçışmaya başladı.

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Sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın altında bulunan ve tahliye etmeyen iş yerlerinin ise eşyaları boşaltmaya başladığı öğrenildi. Belediye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. (İHA)

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