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İsviçreli deprem bilimciden dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması! "Oldukça nadir" dedi ve ekledi: Dünyada yılda belki bir kez bu büyüklükte bir deprem oluyor

09.02.2023 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre Sismoloji Servisi Direktörü Stefan Wiemer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Wiemer, "Türkiye ile Suriye arasındaki bölgede 100 yılı aşkın süredir bu kadar büyük bir deprem yaşanmadı. Böyle büyük bir deprem gerçekten çok nadirdir." ifadelerini kullandı.

İsviçreli deprem bilimciden dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması! "Oldukça nadir" dedi ve ekledi: Dünyada yılda belki bir kez bu büyüklükte bir deprem oluyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler hakkında İsviçre Sismoloji Servisi Direktörü Stefan Wiemer, açıklamalarda bulundu. Söz konusu depremin oldukça güçlü bir deprem olduğunu ifade eden Wiemer, "Böyle büyük bir deprem gerçekten çok nadirdir. Dünyada yılda belki bir kez 8 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Türkiye ile Suriye arasındaki bölgede 100 yılı aşkın süredir bu kadar büyük bir deprem yaşanmadı. Türkiye Arap levhasıyla Avrasya levhasının buluştuğu bir noktada bulunuyor." dedi.

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"TÜRKİYE, AFRİKA LEVHASININ AVRASYA LEVHASI'YLA BULUŞTUĞU LEVHA SINIRIDIR"

Dünya'nın farklı tektonik plakalara ayrıldığını aktaran Wiemer, "Bazı yerlerde bu plakalar bir araya geliyor ve bazen sıkışıyor. Türkiye, Afrika Levhasının Avrasya Levhası'yla buluştuğu levha sınırıdır. Bu sınır bölgesinde tekrar tekrar şiddetli depremler meydana gelir. Arap Levhası, bu depremde sınır bölgesinde Avrasya Levhası ile çarpışmış gibi görünüyor." dedi.

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On yıllar ve yüzyıllar boyunca iki levhanın birleştiği bölgelerde gerilimler oluştuğunu ve daha sonra bir deprem ile gerilim boşaldığını ifade eden Weimer, "İşte burası, özellikle 7.7 büyüklüğündeki depremle gerilimlerin biriktiği ve boşaltıldığı Doğu Anadolu Fayı’dır." dedi.

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"BU KESİNLİKLE TEKRAR OLABİLİR"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem gibi büyük depremlerin ardından günlerce, haftalarca, aylarca artçı sarsıntılar olduğunu belirten Weimer, "Genellikle sayı ve yoğunluk olarak azalırlar. Kısa bir süre sonra 6 büyüklüğünde büyük bir deprem oldu. Bu kesinlikle tekrar olabilir. Böyle bir sarsıntı, buna dayanacak şekilde tasarlanmamış binaları feci bir şekilde çökertebilir. Bunlar zaten özellikle savunmasız olan binalardır. Yüzlerce, binlerce bina ağır hasar görecek. Bunlar artık bir artçı deprem olduğunda daha da savunmasız durumda kalıyor ve ölü sayıları bu şekilde artıyor." dedi. (İHA)

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deprem Kahramanmaraş İsviçre

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