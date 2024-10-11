Elbisesinin yanında hiç dikiş yoktu... Yırtmacını kurdeleler ile kapattı! Melisa Döngel'in şıklığının bedeli ortaya çıktı

Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam ve Kirli Sepeti gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdilerde TOD STUDIOS’da başlayacak olan yeni dizisi Sorgu ile adından söz ettiriyor.

Önceki akşam dizisinin galasında boy gösteren güzel oyunu cesur tarzı ile tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Geceye siyahlar içerisinde katılan Melisa Döngel'in elbisesinin yan tarafından hiç dikiş yoktu. Yırtmacını kurdeleler ile kapatan Döngel iddialı karelerini sosyal medya üzerinden peş peşe paylaştı.

TARZININ BEDELİ...

Birbirinden cesur pozlar veren Döngel'in şıklığının bedeli de ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun elbisesinin fiyatının tam tamına 13 bin 500 TL olduğunu öğrenildi.