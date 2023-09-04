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  4. Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'lı Çöp Adam dizisine iki yeni oyuncu! O isimler kadroya dahil oldu

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'lı Çöp Adam dizisine iki yeni oyuncu! O isimler kadroya dahil oldu

04.09.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrollerini paylaştığı Çöp Adam dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin kadrosuna iki yeni isim dahil oldu.

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam, 14 Haziran akşamı yayınlanan 25. bölümüyle sezon finali yapmıştı. İkinci sezon çekimleri çok yakında başlayacak olan Çöp Adam'ın kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı.

Başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı "Çöp Adam" dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu "Çöp Adam"ın oyuncu kadrosuna; Derya Alabora ve Aytek Şayan katıldı. Alabora dizide “Viran” rolünü canlandırırken, Şayan da "Sarp" karakterine hayat verecek.

iki yeni oyuncu

ÇÖP ADAM'IN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Peri’nin hamilelik haberinin ardından İpek, Peri’nin hiç beklemediği bir tepki verir. Bu tepki Peri’yi altüst etse de bebeğinin iyiliği için bir karar alır. Tamer, Berrin ve Damla’ya bebek haberini verir. Damla, bebek haberiyle sarsılmışken bir yandan da Berrin ve Seko, Damla’ya ilişkilerini açıklamaya karar verirler.

Bülent, Elit’e Tamer’in onu kaçırdığını anlatınca Tamer, Elit’le konuşmaya gider ve şaşırtıcı bir Elit’le karşılaşır. Yapayalnız kalan İpek, çaresizce bir adım atacakken yardımına hiç beklenmedik biri koşar.

Çöp Adam 2

Yavuz, Meryem’i istemeye gelecektir. Bülent, bu güzel geceyi sabote etmek için elinden geleni yapsa da bu sefer bütün planları suya düşer. Bülent ve İpek artık tamamen hayatlarından çıkmış, tüm sorunlardan kurtulmuşlardır. Sonunda Peri bebeğini kucağına alır. Meryem’in düğün günü gelir çatar. Ancak en mutlu günlerinin kabusa döneceğinden habersizlerdir.

Çöp Adam 3

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