Elektrik kesintisi listesi 4 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 4 Ocak elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ASİL, BATTALGAZİ, BEY, CİHANGİR, KOCA YUSUF, NURBABA, NİL, ORHANİYE, REZZAN, SARAYLI, SEMİHA, VAKKAS, YÜKSEK sk / MAVİGÖL mah CUMHURİYET, DELFİN, EYÜP SULTAN, GÜLİZAR, KOCA YUSUF, MEFTUN, PAMUKKALE, ÖZGENÇ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 04/01/2021 12:00:00 - 04/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KASAPOĞLU, YENİYOL sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SILA sk bölgelerinde 04/01/2021 11:00:00 - 04/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1817., 1821., 1822., 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1835., 1838., 1839., 1840., 1841. sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YAVUZ SELİM mah sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 04/01/2021 13:30:00 - 04/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, FEVZİ ÇAKMAK, MAHMUT ARDIÇ sk / SİYAVUŞPAŞA mah MAHMUT ARDIÇ sk bölgelerinde 04/01/2021 10:00:00 - 04/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk / SİYAVUŞPAŞA mah PINAR, ÇAĞLAYAN sk / ŞİRİNEVLER mah CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 04/01/2021 13:00:00 - 04/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah YAYLA DAĞI, YILDIZ TEPE, ÜÇTEPE, İKİZTEPE sk bölgelerinde 04/01/2021 10:00:00 - 04/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah GÖKÇINAR, KARTAL, NAR sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SABAHATTİN ZAİM sk bölgelerinde 04/01/2021 11:00:00 - 04/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 14., 15., 16., 19., 20., 25., 3., PAZAR, YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ALİ FUAT BAŞGİL, ARDIÇ, ATLAS, AVASKÖY YOLU, GÖKTÜRK, GÜZEL YALI, KÖY ÇIKMAZI, LATİFE, MOR MENEKŞE, NEŞE, PİLOT, RİZE, SEL, TRABZON, TUNABOYLU, TUNCA, ZONGULDAK, ÇINAR, ÖZGECAN, İBRAHİM HAKKI, İLKNUR, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 04/01/2021 11:00:00 - 04/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİM, ARMUTLU, ATAKENT, HATAY, KURTULUŞ, KÖROĞLU, MUTLU, MİNE, NİSAN, OYA, OZAN, SEVDA, TAŞLI, ÇALIŞLAR, ÇAMLITEPE, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah PARILTI, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 04/01/2021 13:00:00 - 04/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, SIRTKÖY, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU, SAYDAĞ sk / ALKENT 2000 mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 892., 894., 903., 910., 946., BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah HALİÇ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah CİNGÖZ, FODLACI, HALİÇ, PİR SULTAN, TOKSÖZLÜ sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah ESKİ ŞİFAHANE sk / KALENDERHANE mah CEMAL YENER TOSYALI, ISLAH sk / KATİP KASIM mah GÜVENLİK, HAYRİYE TÜCCARI sk / MERCAN mah MERCAN sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, PAŞAZADE sk / MOLLA HÜSREV mah AKİFPAŞA, ATATÜRK, CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KATİP ÇELEBİ, REVANİ ÇELEBİ sk / ZEYREK mah HÜSAMBEY sk bölgelerinde 04/01/2021 10:00:00 - 04/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah CAMİİ ARKASI, ORDU, İNKILAP sk / PAZARİÇİ mah SEHER, İNKILAP, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ATABEY, BOZOKLAR, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, POLAT, YENİYOL, ÇATALTEPE, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah SEYİR sk / HARMANTEPE mah CAFER, EVLEK, GÜZELDERE sk / ÇELİKTEPE mah ALACA, ALKILIÇ, ALPTEKİN, BABA İSHAK, BAHARİYE, BAYIR, BERGAMA, BOZOKLAR, BOĞAZKESEN, CANDAR, CEYHAN, DEFNENAZ, DİVAN, EVREN, EYALET, GAYRETLİ, GEDİZ, GEDİZ ÇIKMAZI, GENÇ OSMAN, GEYLANİ, GÖL, GÜLESER, GÜNYAMAÇ, GÜRDAL, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HATMİ, HAYIRLI, HOŞGÖR, HOŞSADA, HÜRMET, KALEM, KALEM ÇIKMAZI, KANCA, KANUNİ, KARAŞAHİN, KINIK, KIVILCIM, KIYIBOYU, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MELEKOTU, MESUDİYE, MUŞTA, NAMIK KEMAL, NANE, OKÇULAR, OZAN, PAŞAZADE, SELİM, SUADİYE, TELLİTURNAM, TİBET, ULUBATLI, UTKU, VANİLYA, YENİYOL, YILDIRIM BEYAZIT, YUVA, ZENCEFİL, ÇATALTEPE, ÖZLEM, ÜSKÜP, ÜÇOKLAR, İLHANLAR, ŞAH, ŞEHİT KARAKUŞLAR, ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK, ŞEREFE sk bölgelerinde 04/01/2021 10:00:00 - 04/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.MENDERES, 2.BARBAROS, 4.KARTAL sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah EBABİL sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYU, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah FIRAT ÇIKMAZI, KUBİLAY, MENEKŞE, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 04/01/2021 13:30:00 - 04/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah BOSTANCI, EMİRGAN KORU, PALMİYE, PAPATYAM, TUNCAY ARTUN, ÖZBAHAR sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.