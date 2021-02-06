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Elektrik kesintisi listesi 6 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

06.02.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Elektrik kesintisi listesi 6 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurduğu planlı elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 6 Şubat elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 6 Şubat elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

6 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 06/02/2021 09:00:00 - 06/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -KARLIBAYIR mah sk bölgelerinde 06/02/2021 09:00:00 - 06/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah AKÇADAĞ, ANADOLU, BAYRAK, KARADAĞ sk bölgelerinde 06/02/2021 09:00:00 - 06/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Beyoğlu Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ANA ÇEŞMESİ, TAKSİM sk / ŞEHİT MUHTAR mah ANA ÇEŞMESİ, TAKSİM AKARCASI, UTARİT sk bölgelerinde 06/02/2021 10:00:00 - 06/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Çatalca Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah TOYGAR sk bölgelerinde 06/02/2021 08:30:00 - 06/02/2021 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Fatih Elektrik Kesintisi

İSTANBUL FATİH ilce -TOPKAPI mah sk bölgelerinde 06/02/2021 10:00:00 - 06/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk bölgelerinde 06/02/2021 11:00:00 - 06/02/2021 12:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Silivri Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah BAHAR, DEĞİRMEN, MUHAREBE sk / ÇELTİK mah DEĞİRMEN, DOKUZLUK, KAMELYA, MEŞELİK, MUHAREBE, TAŞÇI, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇANTA, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 06/02/2021 10:00:00 - 06/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ALTINOVA, BAHŞENDE, BİLGEHAN, GEMLİK, GÜLNUR, KALITIM, KARASU, KAVAKLI, MEVLÜT, MİNE, PEHLİVAN, PELİT ÇIKMAZI, YAZAR, YEMCİ, YEMİN, YENİCİ MEHMET, YORDAM, İHYA sk bölgelerinde 06/02/2021 10:00:00 - 06/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah LÜTFÜ VARDAR sk bölgelerinde 06/02/2021 10:00:00 - 06/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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