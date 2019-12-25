MAGAZİN
  4. Elektronika, yeni yılda yeniden sahneye konulacak

Elektronika, yeni yılda yeniden sahneye konulacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 17:43 | Son Güncelleme

Elektronika, yeni yılda yeniden sahneye konulacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTist), "Elektronika" performansını sahneleyecek.

Topluluğun önceki sezon prömiyerini yaptığı dinamik dans gösterisi, 9 Ocak ile 11 Mart 2020'de Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

Elektronika gösterisinde yer alan 3 eser, MDTist'in 24 dansçısı tarafından sahnelenecek.

Dansçı ve koreograf Evrim Akyay’ın MDTist için yaptığı "Hadi", koreograf İhsan Rüstem'in popüler eseri "Mantra" ve Güney Koreli koreograf DongKyu Kim'in "Heyecan" adlı çalışması gösteride izlenebilecek.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için... Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için...
Türkiye'ye geliyor! 'Her zaman aşk şarkıları yazıyordum'Türkiye'ye geliyor! 'Her zaman aşk şarkıları yazıyordum'
Örnek esnafÖrnek esnaf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bale dans İDOB MDTist opera

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nutuk yeni baskısıyla raflarda

Nutuk yeni baskısıyla raflarda

Binicilik keyfi Meksika ve İtalyan mutfağı ile buluştu

Binicilik keyfi Meksika ve İtalyan mutfağı ile buluştu

Tindersticks dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor!

Türkiye'ye geliyor! 'Her zaman aşk şarkıları yazıyordum'

Örnek esnaf

Örnek esnaf

‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de

‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan büyük şölen

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan büyük şölen

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.