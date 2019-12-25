Elektronika, yeni yılda yeniden sahneye konulacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTist), "Elektronika" performansını sahneleyecek.

Topluluğun önceki sezon prömiyerini yaptığı dinamik dans gösterisi, 9 Ocak ile 11 Mart 2020'de Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

Elektronika gösterisinde yer alan 3 eser, MDTist'in 24 dansçısı tarafından sahnelenecek.

Dansçı ve koreograf Evrim Akyay’ın MDTist için yaptığı "Hadi", koreograf İhsan Rüstem'in popüler eseri "Mantra" ve Güney Koreli koreograf DongKyu Kim'in "Heyecan" adlı çalışması gösteride izlenebilecek.

