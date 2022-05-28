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Eleme konseyinde gerginlik: Survivor'da iddialı yarışmacı gitme adayı oldu!

28.05.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler yarışma programı Survivor All Star'da 27 Mayıs akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı. Parkur oyununda mücadele eden yarışmacıların kazanmasında, parkurun sonundaki atışlar belirleyici oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım, konseyde eleme adayını çıkardı.

Eleme konseyinde gerginlik: Survivor'da iddialı yarışmacı gitme adayı oldu!

Survivor All Star'da 27 Mayıs 2022 Cuma akşamı birinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

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Survivor 27 Mayıs Cuma akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. İlk Kadınlar mücadelesini 8-3'lük skorla Gönüllüler takımı kazandı.

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Dokunulmazlık oyununda erkekler performansında 8-4 Ünlüler kazandı. En iyiler mücadelesinin ardından dokunulmazlığı Mavi takım aldı.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

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Survivor'da geçtiğimiz hafta Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude eleme adayı seçildi. Acun Ilıcalı, en az SMS sıralaması oyuna sahip olarak Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Yapılan oylama sonucu adaya veda isim Sude oldu.

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survivor
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