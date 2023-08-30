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Eleştirileri haksız buldu! Kılıçdaroğlu'ndan "Baskı altındayız" mesajı: 'Partiyi dağıtacak kadar sert'

30.08.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim döneminde CHP'nin ortak milletvekili listelerine gelen tepkileri Kemal Kılıçdaroğlu haksız buldu, "Kararsız muhafazakârlar, ‘Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’ ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler.” dedi. CHP liderinin seçim sonrasına dair ise "Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı altındayız" sözleri dikkat çekti.

Eleştirileri haksız buldu! Kılıçdaroğlu'ndan "Baskı altındayız" mesajı: 'Partiyi dağıtacak kadar sert'

2023 seçimlerinde aldıkları yenilginin ardından CHP'nin ve Millet İttifakı'nın lideri olarak eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'de yaşanan tartışmalara ilişkin çarpıcı mesajlar geldi. CHP lideri, "Kamuoyu önünde Millet İttifakı ile çıkıp hesap verebilirdik" dedi.

"BİZ PARTİ OLARAK YAPTIK, MİLLET İTTİFAKI'YLA DA YAPABİLİRDİK"

CHP'de 'değişim' tartışmaları İmamoğlu'nun İBB adaylığı sinyali vermesiyle durulsa da seçim sonuçları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na tepki gelmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu da tepkilere yanıt olarak gündem yaratacak yeni açıklamalar yaptı. Serbestiyet'ten Oral Çalışlar'a konuşan Kılıçdaroğlu, kamuoyu önünde özeleştiri yapmaları konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden birkaç gün sonra kamuoyu önüne ekibimle birlikte çıkıp hesap vermeyi, bir özeleştiri yapmayı gerçekleştirebilirdik. Aslında parti kademelerinde bunu yaptık. Ama açıktan herkesi bilgilendirici bir değerlendirme yapmamış olmamız bir eksiklik. Millet İttifakı’nın bileşenleri ile böyle bir deneme yapılabilirdi ama onlar adına konuşmak doğru olmaz.”

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"PARTİYİ DAĞITACAK KADAR SERT BASKI ALTINDAYIZ"

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası partisine ve kendisine yönelik tepkilere ilişkin “Üzerimizde seçim sonrası ağır bir baskı oluştu. Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı. Bu hâlâ sürüyor" mesajı dikkat çekti.

"PARTİ BÖYLE DE YENİLENİYOR"

Kurultay sürecinde yönetim açısından sorun çıkmayacağı görüşünü dile getiren CHP lideri, CHP’de şu anda il ve ilçe örgütlerinin başındaki arkadaşlarımızın çoğu eski gençlik kollarında çalışanlar. Parti bu şekilde de yenileniyor” ifadelerini kullandı.

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ELEŞTİRİLERİ HAKSIZ BULDU

CHP'nin diğer partilerle ortak milletvekili listesine gelen eleştirileri haksız bulan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. Yüzde 25 oyumuz var, yüzde 50’ye ulaşmak için müttefiklere muhtacız. Bu listeleri bahane ederek partimiz içinde sert ve öfkeli tepkiler örgütlendi. ‘Parti sağa kayıyor’ haksız değerlendirmeleri yapıldı. Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti. Bu partilerle yapılan ittifakın belgeleri olan ortak Protokol ve Anayasa değişiklik taslağı okunduğunda gelişmiş bir demokrasi programı hazırlandığı görülebilir.”

"KORKULARINDAN OYLARINI TEKRAR ERDOĞAN'A VERDİLER"

Seçim sonuçlarını Kılıçdaroğlu şöyle değerlendirdi:

“İktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakâr kitle, sonucu tayin etti. Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden, söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakârlar, ‘Ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’ ile oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler.”

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Kemal Kılıçdaroğlu

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