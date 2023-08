Gündeme damga vuran kararın perde arkasını ilk kez açıkladı: Akşener'den İstanbul ve Ankara çıkışı! "Öyle bir anlama gelmez"

İYİ Parti 2023 seçimlerinden sonra radikal hamlelere imza atmaya devam ediyor. Meral Akşener cumartesi günü Millet İttifakı ortaklarına sert yüklendiği, ayrıca Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye 'seçimlere ayrı girme' çağrısında bulunduğu konuşmasıyla gündem yarattı. Ancak kulislerde İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da CHP'yi destekleyeceği iddiaları konuşulmaya başladı. Bunun üzerine dün yapılan açıklamada partinin seçimlere yönelik İstanbul ve Ankara kararı duyuruldu.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gerçekleştirdiği basın toplantısında partisinin Mart 2024'te gerçekleşecek seçimlere İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Zorlu, "Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız" diye konuştu.

AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kararın seçim sonuçlarına yansıması tartışılmaya başlarken gazeteci Fatih Altaylı, Meral Akşener ile temasa geçip "Ankara ve İstanbul’da yerel seçimlere kendi adaylarınızla girecekmişsiniz, doğru mu?" sorusunu yöneltti. Altaylı, köşe yazısında Akşener'in yanıtını şöyle aktardı:

"Kürşad Bey’i (Prof. Kürşad Zorlu) tanırsınız. Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür.

"ORTAK ADAYLARA KAPALI DEĞİLİZ AMA..."

Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez."

İMAMOĞLU, İYİ PARTİ'YE GEÇER Mİ?

Öte yandan 'değişim' çıkışıyla uzun süre gündemin ilk sıralarında yer edinen, daha sonra İBB aday adaylığının sinyalini veren İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye geçme olasılığı da kulisleri hareketlendirmeye devam ediyor. Fatih Altaylı konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunup şunları kaydetti:

"Uzun zaman önce 'Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'ye geçebilir' diye bir yazı yazmıştım. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu çok net biliyoruz ki CHP içerisinde hala kabullenememiş çok geniş bir kitle var. Gerçek CHP'yi Ekrem İmamoğlu doğru temsil etmiyor. Ama Ekrem İmamoğlu'nu istemeyenler de aslında gerçek CHP'yi temsil etmiyorlar. Onlar da başka bir cins.

Bugünkü CHP'nin kendini konumlamaya çalıştığı yer Ekrem İmamoğlu'yla örtüşüyor. Fakat öyle baktığın zaman İYİ Parti de Ekrem İmamoğlu ile örtüşüyor. Çünkü İmamoğlu'nun da geçmişinde MHP tandanslı, ANAP'ın milliyetçi tarafı tandanslı bir durum da var. O yüzden olabilir.

"CHP HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATIRSA..."

CHP kendisine hayal kırıklığı yaşatırsa İYİ Parti'nin de adayı olabilir. Ama seçilemez. Aslında Ekrem İmamoğlu CHP'nin de tek başına adayı olsa seçilemez. Çünkü zaten CHP'ye bir tepki var. Özellikle İstanbul'da, Kılıçdaroğlu'nu sevmediği için Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek kalabalık bir kitle var. 'Biz böyle kazandıralım da belki bu sayede ondan da kurtuluruz' diyenler var.

"MADDİ MENFAAT ELDE ETMEYEN HİÇBİR CHP'Lİ KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMİYOR"

Çünkü CHP'lilerin önemli bir bölümü, eğer Kemal beyle bir çıkar bağlantısı yoksa, CHP'nin bugünkü pozisyonundan maddi menfaat elde etmeyen hiçbir CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyor. Bunun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu ile başka türlü bir iş birliği içerisinde olan bir kitle var. Onlar ayrı bir mesele.

İmamoğlu'na bir destek var ama İYİ Parti çatısı altına girerse o destek çok fazla olmayabilir. Bunu en iyi İmamoğlu anketlerle, kamuoyu yoklamalarıyla, focus grup çalışmalarıyla görecektir diye düşünüyorum. Yine de muhalefet açısından İstanbul'da hala en doğrusu CHP şemsiyesi altında birleşmek ve bu birleşmenin sonucunda da belki Kılıçdaroğlu'ndan partiyi ve ülkeyi kurtarmak."