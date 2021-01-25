Elif isminin anlamı nedir? İşte bu isme sahip ünlüler! Elif'in Kur'an'daki anlamı ne?

Her dönem güncelliğini koruyan ve sahip olanların severek taşıdığı Elif ismi, kısa bir süre sonra anne ve baba olmaya hazırlanan ebeveynler tarafından araştırılıyor. Çok sayıda kişi bu ismin anlamını merak ediyor. Bu nedenle hem çevresinde bu ismi duyanlar hem de çocuğuna bu ismi vermek isteyenler Elif isminin anlamı nedir diye araştırıyor. Bazı aileler ise bu ismi farklı bir isimle bir araya getirerek iki isim şeklinde kullanıyor. İşte Elif ne demek sorusunun yanıtı ve ismi analizi ile manası... ELİF İSMİNİN ANLAMI NEDİR? Ülkemizde çok sayıda kişinin sahip olduğu ve fenomen dizilerle popülaritesi daha da artan Elif isminin anlamı merak ediliyor. Çocuğuna bu ismi koymayı düşünen aileler, isimlerin anlamlarının kişinin karakterleri üzerinde etkili olduğunu düşündükleri için özenli davranıyor. Arap alfabesinin ilk harfinin adı olan bu isim çok sayıda anlama sahip. Bunlar arasında; ince uzun boylu kız anlamı bulunuyor. Bunun yanı sıra ebced hesabında değeri bir olan elif, alışmış ve alışkın gibi anlamlara geliyor. Musikide "la" notasını ifade için kullanılmasının yanı sıra ülfet eden, dost ve tanıdık gibi anlamlara da sahip.

Aynı zamanda Arapça kökenli olan ve kız çocuğu ismi olarak tercih edilen bu isim Kur'an'da da yer alıyor. Asel ismi Kur'an'da geçiyor. Kur'an-ı Kerim elif kelimesiyle başlıyor. Dolayısıyla bu hassasiyete sahip herkes bu ismi gönül rahatlığıyla koyabiliyor. Bu isme sahip çok sayıda ünlü kişilik de bulunuyor. Bu isimler arasında; yazar Elif Şafak, manken Elif Ece Uzun, şarkıcı Elif Turan, şarkıcı Elif Karlı, gazeteci Elif Dağdeviren ve aşçı Elif Korkmazel yer alıyor. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Nurseli İdiz'de kızına bu ismi vermişti. Öte yandan İbrahim Tatlıses'in kızının adı da Elif Ada. ELİF İSMİNİN ANALİZİ İsimlerin taşıdığı anlamların yanı sıra içindeki harflerin temsil ettiği bazı karakter özellikleri de bulunuyor. Böylece bu isme sahip olan kişilerin gelecekteki karakterlerine dair bir çıkarımda bulunulabiliyor. Elif isminin içerisinde harflerin temsil ettiği karakter özellikle ise şu şekilde: E: Ruhsal dünyası karışık, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşayabilen

L: Yetenekli, sanatsal yönü olan ve çok sayıda alanda becerikli

İ: Duygusal ve hassas

F: Güven duyulan, sakin ve karizmatik Değişken ve uysal tavırlarıyla bilinen Elifler yaratıcı fikirler ortaya atmak ve bunları gerçekleştirmek konusunda oldukça başarılılar. Ancak kararsızlıkları nedeniyle yanlış anlaşılabiliyorlar. Girişken olmalarının yanı sıra kendilerini yaratıcılık ile ifade etmeyi seviyorlar. Aynı zamanda çevresindeki insanlara hem fikir hem de cesaret veriyorlar. Böylece çevrelerinde karizmatik, güvenilir ve sevilen bir kişilik olarak tanınıyorlar.