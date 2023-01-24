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Elite'in yıldızı Carmen Arrufat sütyensiz pozuyla büyüledi! 'İşte şov buna denir'

24.01.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in iddialı dizisi Elite'de hayat verdiği 'Sahra' karakteriyle adından söz ettiren İspanyol oyuncu Carmen Arrufat, Instagram hesabından iç çamaşırsız pozunu paylaştı. Arrufat'ın iddialı pozu yorum yağmuruna tutuldu.

Elite'in yıldızı Carmen Arrufat sütyensiz pozuyla büyüledi! 'İşte şov buna denir'

20 yaşındaki İspanyol yıldız Carmen Arrufat, fotoğrafçı Juan Miguel Herrero'ya verdiği sütyensiz pozuyla kendine hayran bıraktı.

Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen yıldız, süper minisiyle yerde poz verdi.

Elite'in yıldızı Carmen Arrufat sütyensiz pozuyla büyüledi! 'İşte şov buna denir'

Carmen Arrufat'ın paylaşımına ''İşte şov buna denir'' ve ''Bu güzellik için gözlerinizin ayarlarıyla oynamayın'' gibi yorumlar yapıldı.

2019 yılından beri oyunculuk yapan Carmen Arrufat, The Innocence filmiyle ekran macerasına adım attı.

Elite'in yıldızı Carmen Arrufat sütyensiz pozuyla büyüledi! 'İşte şov buna denir'

Sonrasında HIT ve Todos Mi En Ten gibi yapımlarda rol aldı.

Elite'in yıldızı Carmen Arrufat sütyensiz pozuyla büyüledi! 'İşte şov buna denir'

Instagram'da 200 bine yakın takipçisi bulunan Carmen Arrufat'ın dünyanın dört bir yanında hayranları bulunuyor.

Elite'in yıldızı Carmen Arrufat sütyensiz pozuyla büyüledi! 'İşte şov buna denir'


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