Elite'in yıldızı Carmen Arrufat sütyensiz pozuyla büyüledi! 'İşte şov buna denir'

20 yaşındaki İspanyol yıldız Carmen Arrufat, fotoğrafçı Juan Miguel Herrero'ya verdiği sütyensiz pozuyla kendine hayran bıraktı.

Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen yıldız, süper minisiyle yerde poz verdi.

Carmen Arrufat'ın paylaşımına ''İşte şov buna denir'' ve ''Bu güzellik için gözlerinizin ayarlarıyla oynamayın'' gibi yorumlar yapıldı.

2019 yılından beri oyunculuk yapan Carmen Arrufat, The Innocence filmiyle ekran macerasına adım attı.

Sonrasında HIT ve Todos Mi En Ten gibi yapımlarda rol aldı.

Instagram'da 200 bine yakın takipçisi bulunan Carmen Arrufat'ın dünyanın dört bir yanında hayranları bulunuyor.



