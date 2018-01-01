Eliz Sakuçoğlu oyunculuğa başlıyor!

Ünlüler dünyasının en cesur figürlerinden biri olan, Murat Boz'un eski eşi ve menajeri Eliz Sakuçoğlu, artık gelen oyunculuk tekliflerini değerlendireceğini açıkladı

3 / 10 Magazin basınında Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Eliz Sakuçoğlu ayrılığın ardından da popülerliğini korumaya devam etti.