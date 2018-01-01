Eliz Sakuçoğlu oyunculuğa başlıyor!
Eliz Sakuçoğlu, oyunculuk tekliflerini değerlendireceğini açıkladı
Ünlüler dünyasının en cesur figürlerinden biri olan, Murat Boz'un eski eşi ve menajeri Eliz Sakuçoğlu, artık gelen oyunculuk tekliflerini değerlendireceğini açıkladı
Eliz Sakuçoğlu oyuncu oluyor!
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Eliz Sakuçoğlu, oyunculuk tekliflerini değerlendireceğini açıkladı
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Murat Boz ile yaşadığı aşkla hayatımıza giren stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, oyuncu olmaya hazırlanıyor.
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Magazin basınında Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Eliz Sakuçoğlu ayrılığın ardından da popülerliğini korumaya devam etti.
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Ünlü stil danışmanı oyunculuk için kolları sıvadı.
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Muhteşem fiziği, cesur kıyafet tercihleriyle tanıdığımız Sakuçoğlu romantik komedi filmlerinde yer almak istediğini söyledi.
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Bu zamana kadar bir çok dizi ve sinema filmi için teklif aldığını söyleyen Eliz Sakuçoğlu "Gelen tüm teklifleri geri çeviriyordum. Ama artık oyunculuğu denemek istiyorum. Özellikle romantik komediler tercihim" dedi
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Eliz Sakuçoğlu oyuncu oluyor
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Eliz Sakuçoğlu oyuncu oluyor
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Eliz Sakuçoğlu oyuncu oluyor
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Eliz Sakuçoğlu oyuncu oluyor
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