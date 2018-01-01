MAGAZİN

Eliz Sakuçoğlu oyunculuğa başlıyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 01.01.2018 13:29 | Son Güncelleme 3 saat önce

Eliz Sakuçoğlu, oyunculuk tekliflerini değerlendireceğini açıkladı

Ünlüler dünyasının en cesur figürlerinden biri olan, Murat Boz'un eski eşi ve menajeri Eliz Sakuçoğlu, artık gelen oyunculuk tekliflerini değerlendireceğini açıkladı

Eliz Sakuçoğlu oyuncu oluyor!

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Eliz Sakuçoğlu, oyunculuk tekliflerini değerlendireceğini açıkladı

Eliz Sakuçoğlu, oyunculuk tekliflerini değerlendireceğini açıkladı
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Murat Boz ile yaşadığı aşkla hayatımıza giren stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, oyuncu olmaya hazırlanıyor.

Murat Boz ile yaşadığı aşkla hayatımıza giren stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, oyuncu olmaya hazırlanıyor.
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Magazin basınında Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Eliz Sakuçoğlu ayrılığın ardından da popülerliğini korumaya devam etti.

Magazin basınında Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Eliz Sakuçoğlu ayrılığın ardından da popülerliğini korumaya devam etti.
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Ünlü stil danışmanı oyunculuk için kolları sıvadı.

Ünlü stil danışmanı oyunculuk için kolları sıvadı.
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Muhteşem fiziği, cesur kıyafet tercihleriyle tanıdığımız Sakuçoğlu romantik komedi filmlerinde yer almak istediğini söyledi.

Muhteşem fiziği, cesur kıyafet tercihleriyle tanıdığımız Sakuçoğlu romantik komedi filmlerinde yer almak istediğini söyledi.
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Bu zamana kadar bir çok dizi ve sinema filmi için teklif aldığını söyleyen Eliz Sakuçoğlu "Gelen tüm teklifleri geri çeviriyordum. Ama artık oyunculuğu denemek istiyorum. Özellikle romantik komediler tercihim" dedi

Bu zamana kadar bir çok dizi ve sinema filmi için teklif aldığını söyleyen Eliz Sakuçoğlu "Gelen tüm teklifleri geri çeviriyordum. Ama artık oyunculuğu denemek istiyorum. Özellikle romantik komediler tercihim" dedi
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Eliz Sakuçoğlu oyuncu oluyor

Eliz Sakuçoğlu oyuncu oluyor
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Eliz Sakuçoğlu oyuncu oluyor

Eliz Sakuçoğlu oyuncu oluyor
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Eliz Sakuçoğlu oyuncu oluyor

Eliz Sakuçoğlu oyuncu oluyor
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Eliz Sakuçoğlu oyuncu oluyor

Eliz Sakuçoğlu oyuncu oluyor
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Anahtar Kelimeler:
Eliz Sakuçoğlu Murat Boz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
orasını burasını açan oyuncu oluyor
yapımcının biri gözüne kestirmiştir
Oyuncu olmasında hiçbir sakınca yok. Fiziki güzelliği yeterli. 10 Tam puan.
bu film tutar gibi :D
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