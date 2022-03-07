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Elizabeth Hurley'nin eski aşkı Shane Warne kimdir? Nereli? Shane Warne ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

07.03.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elizabeth Hurley'nin eski aşkı Shane Warne, İngiliz ünlü manken ve eski oyuncunun yaptığı duygusal veda paylaşımının ardından merak konusu oldu. Bu kapsamda Elizabeth Hurley'nin eski aşkı Shane Warne kimdir? Nereli? Shane Warne ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Avustralyalı kriket oyuncusu Warne'in hayat hikayesi...

Elizabeth Hurley'nin eski aşkı Shane Warne kimdir? Nereli? Shane Warne ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Elizabeth Hurley'nin eski aşkı Shane Warne, İngiliz ünlü manken ve eski oyuncunun Instagram paylaşımında yer verdiği sözlerin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Söz konusu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Peki Elizabeth Hurley'nin eski aşkı Shane Warne kimdir? Nereli? Shane Warne ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Avustralyalı kriket oyuncusu Warne'in hayatı ve biyografisi haberimizde.

Elizabeth Hurley'nin eski aşkı Shane Warne kimdir?

ELİZABETH HURLEY'NİN ESKİ AŞKI SHANE WARNE KİMDİR?

Shane Warne ya da tam adıyla Shane Keith Warne 3 Eylül 1969 tarihinde Upper Ferntree Gully, Avustralya'da dünyaya geldi.

Kritek oyuncusuy olan Warne, bu spor dalının en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyordu.

1995-2005 yılları arasında Simone Callahan ile evli olan İngiliz kriket oyuncusu Shane Wayne 4 Mayıs Cuma günü Tayland'da hayata gözlerini yumdu.

SHANE WARNE ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Shane Warne, geçirdiği kalp krizi sebebiyle Tayland Körfezi'nde bir ada olan Ko Samui'de hayatını kaybetti.

SHANE WARNE KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Shane Warne 53 yaşında yaşamını yitirdi. Elizabeth Hurley eski sevgilisi Shane Warne ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Elizabeth Hurley'nin eski aşkı Shane Warne kimdir?

Elizabeth Hurley paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Güneş sonsuza kadar bulutların arkasına girmiş gibi hissediyorum. Huzur içinde uyu benim aslan yüreklim"

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sosyal medya Elizabeth Hurley
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