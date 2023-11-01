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  4. Elon Musk adeta uyardı! Onu işaret edip "en acil varoluşsal risk" dedi: "İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıyayız"

Elon Musk adeta uyardı! Onu işaret edip "en acil varoluşsal risk" dedi: "İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıyayız"

01.11.2023 18:02 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de düzenlenen Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi kapsamında konuşan Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Musk, yapay zekanın insanlığın karşı karşıya olduğu en acil varoluşsal risk olduğuna işaret etti. Musk, "İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Elon Musk adeta uyardı! Onu işaret edip "en acil varoluşsal risk" dedi: "İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıyayız"

Musk, İngiltere'de düzenlenen Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi kapsamında İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'ya konuştu.

"İLK KEZ EN AKILLI İNSANDAN BİLE DAHA AKILLI OLACAK BİR ŞEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yapay zekanın en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkati çeken Musk, "İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

İnsanların en hızlı ya da en güçlü canlı olmamasına rağmen en zeki canlı olduğunu söyleyen Musk, yapay zekanın daha zeki olacağını kaydetti.

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ELON MUSK'A GÖRE, İNSANLIĞIN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU EN ACİL VAROLUŞSAL RİSK: YAPAY ZEKA

Musk, yapay zekayı insanlığın faydası için kullanmak gerektiğine vurgu yaparak, "Bence yapay zeka, karşı karşıya olduğumuz varoluşsal risklerden biri ve en acil olanı." diye konuştu.

Yapay zeka güvenliği alanında dünyada gerçekleştirilen ilk etkinlik olan Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi hakkında da konuşan Musk, etkinliğin zamanlamasının çok doğru olduğunu ifade etti.

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Alanında gerçekleştirilen ilk zirve olma özelliğini taşıyan etkinlik, Nazi Almanyası'nın şifrelerinin kırıldığı ve kod çözme amaçlı bilgisayarların temellerinin atıldığı Milton Keynes kentindeki Bletchley Park'ta gerçekleştiriliyor.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında yapay zekanın kamu yararına kullanılması ve riskleri ele alınacak. (AA)

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Elon Musk yapay zeka

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