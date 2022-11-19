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Elon Musk anket başlattı! "Trump, Twitter'a dönsün mü?"

19.11.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı satın alan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk dikkat çeken bir ankete imza attı. Elon Musk, geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump için "Trump, Twitter'a dönsün mü?" anketi başlattı.

Elon Musk anket başlattı! "Trump, Twitter'a dönsün mü?"

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'a geri dönmesine ilişkin bir anket başlattı.

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"TWİTTER'A DÖNSÜN MÜ?"

Henüz sonlanmayan ankete katılan kullanıcıların yüzde 52,3'ü "Evet" derken, yüzde 47,7'si "Hayır" oyu kullandı. Musk, Twitter üzerinden, "Trump, Twitter'a dönsün mü?"
isimli anketin saatte 1 milyon oy aldığını söyleyerek, "Trump anketini izlemek heyecan verici" paylaşımını yaptı.

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Twitter, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı. (İHA)

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