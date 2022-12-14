Elon Musk artık dünyanın en zengin insanı değil! İşte Musk'tan 'dünyanın en zengin kişisi' unvanını alan o isim...

Elon Musk dünyanın en zengin insanı olarak biliniyordu ancak artık bu unvanını kaybetti. Musk bu unvanı uzun bir süre taşıdı. Ancak son olarak sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü milyarderin, iki farklı listelemede dünyanın zengin insanı olmaktan çıktığı ve bu unvanını başka bir isme devrettiği görüldü. İşte SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ı geride bırakarak listelerde ilk sıraya çıkan o isim...

ELON MUSK İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Hem Forbes'in gerçek zamanlı milyarderler listesine hem de Bloomberg'in milyarderler endeksine göre, Elon Musk kendisine 'dünyanın en zengin insanı' unvanını getiren ilk sırayı kaybetti ve ikinci sıraya düştü.

Musk'ın yerini ise Fransız lüks eşya şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'ın aldığı görüldü. Hem Forbes'in gerçek zamanlı milyarderler listesine hem de Bloomberg'in milyarderler endeksine göre artık dünyanın en zengin kişisi olan Bernard Arnault'un net serveti ise Forbes'e göre 188.6 milyar dolar, Bloomberg'e göre ise 171 milyar dolar.

Elon Musk'ın net serveti ise Forbes'e göre 176.8 milyar dolar, Bloomberg'e göre ise 164 milyar dolar.

Elon Musk'ın unvanını kaybetmesinde Tesla hisselerindeki düşüşün etkili olduğu düşünülüyor.



