Elon Musk duyurmuştu! Twitter'da 'altın tik' dönemi başladı! Pek çok hesap mavi yerine sarı renkli tik aldı

Sosyal medya uygulaması Twitter'da Elon Musk döneminin başlamasının ardından onaylı hesaplar da değişiklikler yaşanmıştı. 'Mavi tik' uygulamasını paralı hale getiren ve ayda 8 dolara satan Musk, sahte hesapların mantar gibi çoğalması nedeniyle Twitter Blue abonelik hizmetini duraklatmak zorunda kalmıştı. Twitter'da mavi tik yeniden açılırken, altın tik uygulaması da aktif hale geldi.

ELON MUSK AÇIKLAMIŞTI

Elon Musk, şirket hesaplarının altın ve hükümet hesaplarının gri renkli tik işaretlerine sahip olacağını belirterek ayrıntıları açıklamıştı. Musk, "Şirketler için altın renkli, hükümetler için gri renkli, bireyler için ise mavi renkli (ünlü olsun ya da olmasın) doğrulama işareti kullanılacak. Tüm doğrulanmış hesaplar, işaret etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacaktır. Bu durum acı verici ama gerekli" demişti.

ALTIN TİK'E DÖNDÜLER

Dünya'dan ve Türkiye'den pek çok hesap bugünden itibaren 'altın tik'e geçti.

Twitter'in kendi hesabı, Musk'ın sahibi olduğu Space X, Tesla gibi firmaların yanı sıra, Türkiye'den de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hesabı da 'altın tik'e geçti



