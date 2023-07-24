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  4. Elon Musk dediğini yaptı! Twitter'ın logosu değişti... Adının da değişmesi bekleniyor

Elon Musk dediğini yaptı! Twitter'ın logosu değişti... Adının da değişmesi bekleniyor

24.07.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, popüler sosyal medya platformu Twitter'ın klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurmuştu. Son olarak sosyal medya kullanıcıları Twitter'a girdiklerinde beklenen bu değişimle karşılaştılar. İşte X harfine dönüşen, Twitter'ın o yeni logosu...

Elon Musk dediğini yaptı! Twitter'ın logosu değişti... Adının da değişmesi bekleniyor

Çok sayıda kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından olan Twitter'da yaşanan değişim gündem oldu. Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." demişti. Musk başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer vererek, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etmişti.

Son olarak Twitter'da beklenen değişim de yaşandı. Twitter'ın ikonik kuş logosu değişecek "X" oldu. Elon Musk'ın kendi Twitter hesabındaki profil fotoğrafını da bu logoyla değiştirdiği görüldü.

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Şimdi Twitter'ın adının değişmesi de bekleniyor.

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DAHA ÖNCE DOGECOIN'İN KÖPEK LOGOSUYLA DEĞİŞTİRMİŞTİ

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti. Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

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Elon Musk Twitter

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