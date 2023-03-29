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Elon Musk duyurdu! Dikkat... Twitter'daki anketlerde büyük değişiklik

29.03.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter Üst Yöneticisi Elon Musk, onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" onay sisteminin kapsamını değiştireceğini duyurdu. Yapılacak değişiklikten Twitter'daki anketler de nasibini alacak. Değişiklik kapsamında, anketlerde yine yalnızca onaylı hesapların oy kullanmasına izin verilecek.

Elon Musk duyurdu! Dikkat... Twitter'daki anketlerde büyük değişiklik

BBC'nin haberine göre, 15 Nisan'dan itibaren yalnızca ücretli "Twitter Blue" özelliğine sahip kullanıcıların gönderileri, sosyal medya uygulamasının diğer kullanıcılarına önerilecek.

Değişiklik kapsamında, ödeme yapmayan hesaplardan gelen gönderiler, "Sana Özel" başlığındaki önerilen tweet akışına dahil edilmeyecek.

YALNIZCA ONAY TWITTER HESAPLARI OY KULLANABİLECEK

Twitter'daki anketlerde ise yine yalnızca onaylı hesapların oy kullanmasına izin verilecek.

2023-03-28T011658Z_1941106859_RC2UFZ9RWLC6_RTRMADP_3_TWITTER-MUSK-VERIFIED

Musk, değişikliğin "gelişmiş yapay zeka robotlarının kontrolü ele geçirmesine yönelik tek gerçekçi yol olduğunu, aksi takdirde bunun, umutsuzca kaybedilen bir savaş olacağını" belirterek "Anketlerde oy kullanmak aynı nedenle doğrulama gerektirecek." ifadesini kullandı.

BAZI KULLANICILARDAN ELEŞTİRİ

Bazı kullanıcılar, tartışmalı hesapların para ödeyerek öne çıkabileceğini belirterek değişiklikleri eleştirdi.

"Twitter Blue", kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli bir aylık abonelik hizmeti olarak kullanıma sunuluyor. (AA)

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Elon Musk Twitter

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