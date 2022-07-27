Elon Musk gibi milyarderleri "yeme" imkanı! İşte "zenginleri yiyelim" dondurmaları

Gezegenin en zengin insanlarından beşi olan Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma ve Bill Gates, buzlu ikramlara dönüştürüldü. “Zenginleri yiyelim” sloganıyla ABD'de minibüste satılan Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma ve Bill Gates şekilli dondurmalar, "zenginleri yemenizi" sağlıyor. Öyle ki sıradan bir insan Bezos'u ısırabilir, Musk'ı yiyebilir, Zuckerberg'i emebilir, Jack'i yiyebilir ve Gates'i yutabilir.

MİLYARDERLERİN YÜZLERİNE BENZER OLARAK ÜRETİLMİŞLER

Brooklyn merkezli MSCHF şirketinin kampanyası sonucu satışına başlanan ilginç dondurmalar, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates ve Jack Ma gibi ünlü milyarderlerin yüzlerine benzer olarak üretilmişler. Dondurmalar adeta filozof Jean-Jacques Rousseau'nun “İnsanlar artık yiyecek bir şeyleri kalmadığında zenginleri yiyecekler" sözünün harfi harfine yerine getirildiğini gösteriyor.

"ZENGİNLERİ YİYELİM" DONDURMALARININ FİYATI NE KADAR?

Her bir dondurma ise 10 dolara satılıyor, yani ortalama fiyatın yaklaşık iki katı.

"ELON KESİNLİKLE YENMESİ GEREKİYOR"

Milyarder dondurmalarından birini yemek için sırada bekleyen biri, "Elon sadece bir dahi. Yakında onun sayesinde uzayda olacağız, bu yüzden kesinlikle yenmesi gerekiyor." dedi. Arkalarındaki Maya adındaki bir müşteri, "Onlar harika insanlar değil. Ama bu benim için bir deneyim. Bu tür şeyleri seviyorum. Bence bu gerçekten çok sevimli." ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgi gören dondurmalar, sosyal medyada da beğeni topladı.

