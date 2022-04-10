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Elon Musk'ın annesi Maye Musk'ın paylaşımı olay yarattı! Biden ve Harris'i hedef aldı

10.04.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk'ın 73 yaşındaki annesi Maye Musk, oğlunun başarılarını görmezden geldikleri için ABD Başkanı Joe Biden'ı ve yardımcısı Kamala Harris'i eleştirdi. Maye Musk, Biden ve Harris'in dünyanın en gelişmiş roketlerinden ve uzay araçlarından tamamen habersiz olduğunu dile getirdi.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk'ın paylaşımı olay yarattı! Biden ve Harris'i hedef aldı

Elon Musk sonrası bu kez annesi Maye Musk gündem oldu. Maye Musk, Twitter'ın en büyük hissedarı olan oğlu için Beyaz Saray'a mesaj gönderdi. Anne Musk, söyledikleri ile adeta ABD Başkanı Joe Biden'a "Oğlum Elon'u görmezden gelmeyi bırak" dedi.

BIDEN VE HARRIS'E SERT ÇIKIŞ: TAMAMEN HABERSİZLER

73 yaşındaki Maye Musk, geçtiğimiz günlerde ABD hükümetini oğlunun uzay şirketi SpaceX için eleştirdi. Şirket, Falcon 9 roketi ile 40 uzay aracını yörüngeye taşıdı ve böylece 150. başarılı fırlatma işlemine imza attı. Bunun üzerine bir tweet paylaşan Maye Musk, Falcon 9'un 150. başarılı fırlatma işlemine ait bir fotoğrafı Twitter'dan paylaşarak ABD Başkanı Joe Biden'a ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e çarpıcı bir mesaj yolladı.

Maye Musk tweet

Anne Musk söz konusu tweet'inde, "Bu olağanüstü başarıyı, dünyanın en gelişmiş roketlerinden ve uzay aracından tamamen habersiz olan Joe Biden ve Kamala Harris ile paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

ELON MUSK İLE JOE BIDEN ARASINDA İPLER GERİLMİŞTİ

Elon Musk, geçtiğimiz ay ülkedeki otomobil üreticilerinin elektrikli araç adımına yönelik tweet'inde Tesla'ya yer vermemesi üzerine Başkan Biden'a sert çıkışmıştı.

Biden tweet

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Biden, söz konusu tweet'te "Ford, elektrikli araçlar üretmek için 11 milyar dolar yatırım yapıyor ve ülke genelinde 11.000 kişilik istihdam yaratıyor. GM ise, tarihindeki en büyük yatırımı yapıyor: Elektrikli araçlar üretmek için 7 milyar dolar yatırım yapıyor, Michigan'da 4.000 kişilik istihdam yaratıyor." ifadelerini kullanmış ve Tesla'dan bahsetmemişti.

Elon Musk tweet

Bunun üzerine kızdığı düşünülen Elon Musk, Biden'ın tweet'ine yanıt vermiş ve "Tesla, elektrikli araçlar üretmek için ABD'de 50.000'den fazla istihdam yarattı ve GM + Ford'un iki katından fazla yatırım yapıyor. (Bu Twitter hesabını kontrol eden kişinin bilgisine)" demişti.

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Elon Musk Joe Biden
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