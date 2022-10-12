Elon Musk parfüm işine girdi! Şimdiden 10 bin şişe sattı

Daha önce bir alev silahı, bir düdük ve şort satan SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, yeraltı tünelleri kazmasıyla tanınan The Boring Company aracılığıyla ilginç bir ürün daha satışa sundu. Musk'ın bu kez piyasaya çıkardığı ürün ise bir parfüm oldu. Parfümün adı ise "Burnt Hair" yani yanmış saç olarak belirlendi.

"BURNT HAİR: DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU"

Musk, içinde ne olduğu hakkında fazla bir şey bilinmeyen parfümünü "Dünyanın en güzel kokusu" olarak niteledi. "Burnt Hair" isimli parfümün sloganı ise Musk'ın kendisi gibi sıra dışı oldu. "Aykırı arzunun özü" sloganına sahip parfüm, resmi internet sitesinde "Tıpkı yemek masasında bir mumun üzerine eğilmek gibi, ancak çok çalışmadan", "Bir kalabalığın içinde öne çıkın!, Havaalanında yürürken fark edilin" ifadeleriyle övüldü.

TWITTER'DA KENDİSİNİ PARFÜM SATICISI YAPTI

Elon Musk, parfümü Burnt Hair'in satışa sunulmasının ardından ise Twitter biyografisini "Perfume Salesman" (parfüm satıcısı) olarak değiştirdi.

Musk, parfümle ilgili tüm gelişmeleri ve düşüncelerini yine Twitter hesabından paylaştı. Mesela, "Benim gibi bir ismin koku işine girmesi kaçınılmazdı. Neden bu kadar uzun süre savaştım ki?” dedi. Son yaptığı güncellemede ise 10 bin şişe Burnt Hair sattığını açıkladı. Yani ürünün listelenmesinden sonraki ilk altı saat içinde bir milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu satış rakamlarının daha da yukarı çıkması bekleniyor.

İŞTE ELON MUSK'IN PARFÜMÜNÜN FİYATI

Burnt Hair'ın fiyatı ise şaşırtıcı bir şekilde çok uçuk değil. Elon Musk'ın parfümünün fiyatı 100 dolar olarak açıklandı. Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre parfüm kripto paralarla da satın alınabiliyor.

