Elon Musk Starlink'in internet hızı için umut verdi!

Starlink Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin en önemli projelerinden biri olarak gösteriliyor. Bu projenin amacı ise uzaydaki Starlink uydu ordusu sayesinde yeryüzünü internete bağlamak. Bugüne dek binlerce Starlink uydusunu uzaya fırlatan SpaceX şirketi, Starlink'in beta testlerine belirli bölgelerde başladı. Bu bölgelerden birinde yaşayan bir kişi ise Starlink'in internet hızını merak eden kullanıcıların merakını gidermek için bir tweet paylaştı. Fakat bu tweete sürpriz bir isim yanıt verdi; Elon Musk.
Twitter kullanıcısı, tweetinde Starlink beta kiti sayesinde aldığı internet hızını paylaştı. Buna göre Starlink kullanıcıya, 70 ila 130 Mbps arasında indirme hızı ve 30 ila 45 ms arasında gecikme sunuyordu. Elon Musk ise kullanıcının tweetine verdiği cevap ile Starlink'e yönelik umutları tekrar yeşertti. Musk, cevabında ''Hız bu yıl iki katına, 300 Mb/s'ye çıkacak ve gecikme 20 ms'ye düşecek'' dedi. Bu değerler, bir internet ağı için oldukça iyi. Eğer Musk'ın şirketi bu hedefi gerçekleştirirse Starlink internet servis sağlayıcıları arasında bir devrim yapabilir. Fakat Musk'ın söyledikleri bununla da sınırlı değil.
Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021
Elon Musk Starlink'in kapsama alanının genişleyeceğini de belirtti. Musk, yanıt olarak paylaştığı diğer bir tweetinde yıl sonuna kadar dünyanın büyük bir çoğunluğunun, gelecek yıl ise tamamının kapsama alanınına gireceğini vurguladı. Ayrıca yoğun kentsel alanlarda Starlink'in her zaman avantaja sahip olacağının altını çizen Musk'a göre uydular, düşük ila orta nüfus yoğunluğu olan alanlar için en iyi çözüm.
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