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Elon Musk'tan Ay açıklaması: Muhtemel görünüyor

26.04.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SpaceX CEO'su Elon Musk, SpaceX'in 2024'te astronotları Ay'a göndermeye hazır olacağına inandığını söyledi. 4 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşındığı ikinci Crew Dragon görevinin ardından konuşan Musk, ''2024 hedefi muhtemel görünüyor.'' dedi.

Elon Musk'tan Ay açıklaması: Muhtemel görünüyor

Elon Musk'ın birçok hedefi var. Ünlü milyarderin uzay şirketi SpaceX, hedefleri gerçekleştirmek için ise çalışmalarını sürdürüyor. Şirket aynı zamanda astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımaya da devam ediyor. SpaceX, geçtiğimiz günlerde bu anlamda önemli bir göreve imza attı ve 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıdı. Bu görevin ardından Elon Musk önemli açıklamalar yaptı.

ELON MUSK MUHTEMEL TARİHİ VERDİ

Elon Musk, NASA astronotlarının 2024'te Ay'a gitme hedefini tekrar dile getirdi. Musk, bunu başaracaklarını düşündüğünü söyleyerek, ''2024 hedefi muhtemel görünüyor'' ifadesini kullandı. Yani Elon Musk, 2024'teki Ay'a iniş hedefinin ulaşılamaz olduğunu düşünmüyor.

Elon Musk Ay açıklaması

''BUNDAN DAHA YAKIN BİR ZAMANI HEDEF ALACAĞIZ''

Tesla'nın Teknokralı unvanını da alan Musk, 2024'ten öncesini de düşünüyor. Musk, yaptığı açıklamalarda bundan daha yakın bir zamanı hedef alacaklarını söylüyor. Zira SpaceX'in CEO'su, Starship'in 2023'e kadar insanları taşıyabilir hale geleceğine inandığını dile getiriyor. Musk, "Yapacak işler var, ancak hızlı ilerleme kaydediyoruz. Önce yeniliklere hız vermeliyiz ve sonra birkaç yıl içinde hazır olabiliriz." diye de ekliyor.

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Starship prototipleri henüz testlerde tam bir başarı sağlayamadı ancak çok yakın bir zamanda uzay mekiğinin başarıya ulaşması bekleniyor.

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Elon Musk
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