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Elon Musk'tan flaş suikast iddiası! Sözleri herkesi şoke etti... "Vurulma riskim epey kayda değer seviyede"

05.12.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX CEO'su, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk kayda değer suikast riski altında olduğunu öne sürerek şoke etti. Musk, Twitter'daki bir sohbet odasında ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili haberlerin nasıl sansürlendiğine ilişkin yorum yaparken, "Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta kelimenin tam anlamıyla vurulma riskim epey kayda değer seviyede" dedi.

Elon Musk'tan flaş suikast iddiası! Sözleri herkesi şoke etti... "Vurulma riskim epey kayda değer seviyede"

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, bu kez Twitter'ın yeni bir özelliğiyle veya Tesla ve SpaceX'in önemli bir atılımıyla gündeme gelmedi. Musk'tan bu kez şok bir suikast iddiası geldi! Ünlü milyarder, başına kötü bir şey gelmesi ve hatta kelimenin tam anlamıyla 'suikasta' uğrama riskinin 'epey kayda değer seviyede' olduğunu söyleyerek herkesi şoke etti...

"AÇIKÇASI BAŞIMA KÖTÜ BİR ŞEY GELME, HATTA KELİMENİN TAM ANLAMIYLA VURULMA RİSKİM EPEY KAYDA DEĞER SEVİYEDE"

Her şey Twitter'daki bir sohbet odasında yaşandı. Musk, sohbet odasında ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili haberlerin şirketin eski yönetimi tarafından nasıl sansürlendiğine ilişkin yorum yapıyordu. Derken, "Açıkçası başıma kötü bir şey gelme, hatta kelimenin tam anlamıyla vurulma riskim epey kayda değer seviyede" ifadelerini kullandı ve başına kötü bir şey gelmesi ve hatta kelimenin tam anlamıyla 'suikasta' uğrama riskinin 'epey kayda değer seviyede' olduğu iddiasında bulundu.

elon

Ayrıca Musk, "İstediğinizde birini öldürmek o kadar da zor değil, umarım öldürmezler, kader bana güler ve bu olmaz... Bu konuda kesinlikle bazı riskler var" diye konuştu. Musk, "kesinlikle" açık havada araba geçit töreni yapmayacağını da dile getirdi.

Öte yandan sohbet odasında 44 milyar dolara satın aldığı Twitter hakkında da konuşan Musk, "Günün sonunda, sadece ezilmediğimiz bir geleceğe sahip olmak istiyoruz. (Nerede) konuşmamız bastırılmıyor ve söylemek istediklerimizi misilleme korkusu olmadan söyleyebiliyoruz? Başka birine zarar vermediğiniz sürece, istediğinizi söylemenize izin verilmeli" dedi.

"TWITTER DOSYALARI"

Musk'ın Twitter Spaces'ta yaptığı konuşmanın çoğu, gazeteci Matt Taibbi tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Twitter Dosyaları'na ayrılmıştı. Taibbi'nin paylaştıkları, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin Twitter çalışanlarına Ekim 2020'de, ABD Başkanı seçilmesinden sadece haftalar önce belirli siyasi içeriği kaldırma talimatı verdiğini gösteren dosyaları içeriyordu.

Biden

E-postaların ekran görüntüleri, Twitter çalışanlarının Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarının içeriğiyle ilgili tartışmaya yorum yapan kullanıcıları kasten askıya aldığını, yasakladığını veya sansürlediğini ortaya çıkardı.

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Elon Musk Twitter

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