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  4. Elon Musk'tan flaş Twitter kararı! Anlaşmayı feshetti

Elon Musk'tan flaş Twitter kararı! Anlaşmayı feshetti

09.07.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını sonlandırdığını söyledi.

Elon Musk'tan flaş Twitter kararı! Anlaşmayı feshetti

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, talibi olduğu Twitter'ı satın almaktan vazgeçti. Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını feshetti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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