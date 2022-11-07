Elon Musk'tan sürpriz paylaşım! Merak ediliyordu, "zamanla gelişecek" diyerek açıkladı

Elon Musk Twitter'ı tam 44 milyar dolar karşılığında satın aldı ancak günlerdir gündemden düşmedi. Twitter'ın genel merkezine lavaboyla girerek sosyal medya platformunda büyük değişiklikler yapacağının sinyalini veren ünlü milyarder, bu sinyalleri adeta doğru çıkartan adımlar attı. Üst düzey yöneticileri kovarak işe başlayan Elon Musk, daha sonra çok sayıda kişiyi daha işten çıkardı. Şimdi ise Twitter'da yapmamanız gerekenleri açıkladı.

İŞTE ELON MUSK'IN TWITTER'ININ KURALLARI

Elon Musk, kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Twitter'ın kurallarını açıkladı. Musk, "Twitter kuralları zamanla gelişecek, ancak şu anda aşağıdaki gibidir" diyerek Twitter'ın kurallarının olduğu resmi bir site paylaştı.

Resmi sitede ilk başta şu ifadeler yer aldı:

Twitter'ın amacı, herkese açık sohbete hizmet etmektir. Şiddet, taciz ve diğer benzer davranış türleri, insanları kendilerini ifade etmekten caydırır ve nihayetinde küresel kamusal konuşmanın değerini azaltır. Kurallarımız, tüm insanların halka açık sohbete özgürce ve güvenli bir şekilde katılmasını sağlamaktır.



Buna göre Twitter'ın kurallarından bazı detaylar şöyle;

GÜVENLİK

Şiddet: Bir bireye veya bir grup insana karşı şiddet tehdidinde bulunamazsınız. Şiddetin yüceltilmesini de yasaklıyoruz.

Terörizm/şiddet içeren aşırılık: Terörizmi ve şiddet içeren aşırılığı teşvik edemezsiniz.

Çocuk cinsel istismarı: Twitter'da çocukların cinsel istismarına karşı sıfır toleransımız vardır.

Kötü muamele/taciz: Birisine yönelik hedefli tacizde bulunamaz veya başkalarını bunu yapmaya teşvik edemezsiniz. Buna, birinin fiziksel zarar görmesini dilemek veya ummak da dahildir.

Nefret içeren davranış: Irk, etnik köken, ulusal köken, kast, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini inanç, yaş, engellilik veya ciddi hastalık temelinde diğer insanlara karşı şiddeti teşvik edemez, tehdit edemez veya taciz edemezsiniz.

Şiddet içeren saldırıların failleri: Terörist, aşırı şiddet yanlısı veya toplu şiddet içeren saldırıların bireysel failleri tarafından tutulan tüm hesapları kaldıracağız ve ayrıca failler tarafından oluşturulan manifestoları veya diğer içerikleri yayan Tweetleri de kaldırabiliriz.

İntihar veya kendine zarar verme: İntiharı veya kendine zarar vermeyi teşvik edemezsiniz.

Görsel vahşet ve yetişkinlere uygun içerik dahil olmak üzere hassas medya: Aşırı derecede kanlı medya yayınlayamaz veya canlı videoda veya profil veya başlık resimlerinde şiddet içeren veya yetişkinlere uygun içerik paylaşamazsınız. Cinsel şiddet ve/veya saldırı tasvir eden medyaya da izin verilmez.

Yasa dışı veya belirli düzenlemelere tabi mal veya hizmetler: Hizmetimizi yasa dışı amaçlar veya yasa dışı faaliyetlerin ilerletilmesi amacıyla kullanamazsınız. Bu, yasa dışı mal veya hizmetlerin satılması, satın alınması veya kolaylaştırılması da dahildir.

GİZLİLİK

Özel bilgiler: Başkalarının özel bilgilerini (ev telefonu numarası ve adresi gibi) izinleri olmadan yayınlayamazsınız. Ayrıca, özel bilgileri ifşa etmekle tehdit etmeyi veya başkalarını buna teşvik etmeyi de yasaklıyoruz.

Rıza dışı çıplaklık: Bir kişinin rızası olmadan üretilen veya dağıtılan mahrem fotoğraflarını veya videolarını yayınlayamaz veya paylaşamazsınız.

VE TWITTER KULLANICILARINI YAKINDAN İLGİLENDİREN O MADDE

Platform manipülasyonu ve spam: Twitter'ın hizmetlerini, bilgileri yapay olarak çoğaltmayı veya bastırmayı amaçlayan bir şekilde kullanamazsınız ya da insanların Twitter'daki deneyimlerini manipüle eden veya bozan davranışlarda bulunamazsınız.

**Bu madde özellikle önemli çünkü Elon Musk Twitter'ı satın almadan önce Twitter'daki sahte ve bot hesap sayısından yakınmıştı."

Twitter'ın diğer kuralları arasında ise:

Twitter hizmetlerini bazı süreçleri manipüle etmek veya bunlara müdahale etmek amacıyla kullanmamak,

Yanlış yönlendirebilecek içerik yayınlamamak ve paylaşmamak,

Başkalarını yanlış yönlendirmek, şaşırtmak veya aldatmak için bireyleri, grupları veya kuruluşları taklit etmemek ya da başkalarının Twitter'daki deneyimini bozacak şekilde sahte bir kimlik kullanmamak,

Zarar vermesi muhtemel yapay veya manipüle edilmiş medyayı aldatıcı bir şekilde paylaşmamak (Bu noktada Twitter insanların gerçekliğini anlamalarına yardımcı olmak için yapay ve manipüle edilmiş medya içeren Tweetleri etiketleyebiliriz diyor)

Telif hakkı ve ticari marka dahil olmak üzere başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemek

Video içeriğinde üçüncü taraf reklamcılık gibi maddeler yer alıyor.

Twitter son olarak "Herkese açık sağlıklı bir sohbeti teşvik etme hedefimizi desteklemek için zaman zaman bu kuralları değiştirmemiz gerekebilir." dedi.

ABD ARA SEÇİMLERİNDEN SONRAYA KALDI

The New York Times'ın bir raporuna göre Twitter, mavi tikli yeni Blue aboneliğinin lansmanını bu haftaki ara seçimlerin sonrasına kadar erteledi. Proje üzerinde çalışan bir yöneticinin bu sürümün lansmanını seçimden sonraya, yani 9 Kasım'a kaydırma kararı aldıklarını söylediği iddia edildi.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter kullanıcılarının daha az reklam, öncelik, daha uzun videolar yayınlama ve mavi tik gibi avantajlara ayda 7,99 dolarlık yeni Twitter Blue aboneliğini satın alarak kavuşacaklarını açıklamıştı. Musk'ın yeni kurallarına göre, Twitter Blue için ödeme yapan herkes mavi tık alabilecek

