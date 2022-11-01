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Elon Musk'tan Twitter için sürpriz karar! Bu kadarını kimse beklemiyordu

01.11.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'tan, satın aldığı Twitter için dikkat çeken bir hamle geldi. Musk, şirketin yönetim kurulunu feshederek "tek yönetici" oldu. Sürpriz kararla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, bunun "geçici" bir durum olduğunu kaydetti. Twitter daha önce anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. İşte tüm detaylar...

Elon Musk'tan Twitter için sürpriz karar! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yaptı.

Twitter, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) şirketin tek yöneticisinin Musk olduğunu bildirdi.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin tek yöneticisi olmasının "geçici" bir durum olduğunu kaydetti.

İşine son verilen üst yöneticiler arasında İcra Kurulu Başkanı Parag Agrawal, Mali İşler Müdürü Ned Sega ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor da yer aldı.

Musk, daha önce, Hukuk Politikaları Direktörü Vijaya Gadde de dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticileri de görevden almıştı.

Öte yandan, Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi (KHC) Üst Yöneticisi Prens Velid bin Talal, Twitter'da Musk'tan sonra ikinci en büyük hissedar konumunda bulunuyor.

Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirilmişti.

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TWİTTER, ANLAŞMAYI FESHETTİĞİ İÇİN MUSK'A DAVA AÇMIŞTI

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuş, gerekçe olarak da "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.

Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı.

AA

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